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Tek ısırığında 100 kişiyi öldürecek yılan Türkiye'de 8 yaşındaki çocuk tarihi eser buldu çılgına döndü! Toprağın içinden çıkardı... Şimdi gözler oraya çevrildi Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu! Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu Ata yadigarı, dededen toruna kalan o süper lezzet: Yemek için Türkiye'nin her yerinden sipariş veriyorlar Enerji Bakanı Bayraktar: Yıl sonu başlıyor! 8 milyon hanenin gazı yerli üretimden karşılanacak
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Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu!

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Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

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Foto - Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu!

İl genelinde gerçekleştirilen kararlı operasyonlar kapsamında Bağlar ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramalarda toplam 56 kilo toz esrar ele geçirildi.

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Foto - Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu!

Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Emniyet güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmayan operasyonları halk tarafından takdirle karşılandı.

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