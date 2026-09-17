Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu!
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
İl genelinde gerçekleştirilen kararlı operasyonlar kapsamında Bağlar ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramalarda toplam 56 kilo toz esrar ele geçirildi.
Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Emniyet güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmayan operasyonları halk tarafından takdirle karşılandı.
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