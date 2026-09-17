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Yerel Menekşe Deresi’nde erkek cesedi bulundu!
Yerel

Menekşe Deresi’nde erkek cesedi bulundu!

Yeniakit Publisher
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Menekşe Deresi’nde erkek cesedi bulundu!

İstanbul Küçükçekmece’de Menekşe Deresi’nde su üzerinde hareketsiz halde bulunan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçükçekmece’de gece saatlerinde Menekşe Deresi’nde bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

Olay, 15 Eylül günü gece saatlerinde Menekşe Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında yürüyenler suda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede suyun üzerindeki kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Cesedi bulunan kişiyi daha önce çevrede gören Burak Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" dedi.

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