Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu! Münir Canar hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Münir Canar 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının tanınan ismi Münir Canar 81 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir
Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.'
Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar’ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz..."
FilmSan Vakfı'nın paylaşımı ise şu şekilde: ''Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Münir Canar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...''
Yerel
Adana’da feci can kaybı! Üst geçitten yola düşen genç minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti!
Yerel
Annesinin elini bırakmasıyla servis minibüsünün altında kaldı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti