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Gündem Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var!
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var!

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Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var!

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur’dan ilk açıklama geldi.

Gazeteci Can Özçelik’e konuşan Hasan Atilla Uğur, “Benim hiçbir şüphem yok o gün de bildiklerimizi anlatmıştık, yine gidip ne biliyorsak anlatacağız” mesajını gönderdi.

Can Özçelik, Hasan Atilla Uğur’un kendisine yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından aktararak; “Kaşif Kozinoğlu’nun ölümle ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur’la görüştüm. İşte ilk sözleri: ‘Günlerden beri FETÖ’cüler tarafından o kadar çok kirli bilgi yayılıyor ve dezenformasyon yapılıyor ki savcıların beni çağırması çok normal. Şu anda şehir dışındayım akşam İstanbul’a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım’la ilgili de bir işlem yapılmış. Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum, son derece normal.  Benim hiçbir şüphem yok o gün de bildiklerimizi anlatmıştı bugün de gidip ne biliyorsak anlatacağız’ diye yazdı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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Yorumlar

karuşuk kuruşuk buruşuk

bu atillayı bilmem, de oğlu çok mikrobik yayınlar yapıyordu, şimdi naapar bilmem
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