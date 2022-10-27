Reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Peri Masalı reyting sıralaması! 26 Ekim 2022 Çarşamba

26 Ekim reyting sonuçları açıklanıyor. Çarşamba akşamı Çarşamba akşamı Kanal D'de O Kız, TV8'de Tuzak, ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Hayat Bugün, Star TV'de Gecenin Ucunda, Fox TV'de ise Bir Peri Masalı isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Peki Çarşamba reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba reyting sıralaması

26 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

26 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Reyting sonuçları açıklandı: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Gecenin Ucunda reyting sıralaması! 22 Ekim Cumartesi yarışı kim önde bitirdi? → TIKLAYINIZ

İşte, ATV, Kanal D, FOX, Show TV, Star TV, TRT1 reyting sıralamaları...

GEÇEN HAFTANIN (19 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 -KURULUS OSMAN ATV

2- ESRA EROL'DA ATV

3 -KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 -SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 -MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 -ATV ANA HABER ATV

7 -O KIZ KANAL D

8 -GECENIN UCUNDA STAR TV

9 -HAYAT BUGUN SHOW TV

10 -SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1- KURULUS OSMAN ATV

2 -SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4- ESRA EROL'DA ATV

5 -O KIZ KANAL D

6 -GECENIN UCUNDA STAR TV

7- HAYAT BUGUN SHOW TV

8 -TUZAK TV8

9 -KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 -ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 -KURULUS OSMAN ATV

2 -SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 -MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 -ESRA EROL'DA ATV

5- KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 -HAYAT BUGUN SHOW TV

7 -O KIZ KANAL D

8 -ATV ANA HABER ATV

9 -GECENIN UCUNDA STAR TV

10- TUZAK TV8

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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