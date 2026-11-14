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Gündem Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece görüntüsü izleme görevi esnasında geçirdiği kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Nihat Kök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Er Öcal'ın ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

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