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Dünya Kara Kıta’ya Türk imzası!
Dünya

Kara Kıta’ya Türk imzası!

Yeniakit Publisher
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Kara Kıta’ya Türk imzası!

Avrupa ülkelerinin uzun yıllar sürdürdüğü sömürge politikalarının ardından yeni iş birliklerine yönelen Afrika ülkeleri, Türkiye ile ortaklıklarını geliştirmeye devam ediyor. Türkiye, kıta genelinde birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendirirken bugüne kadar yaklaşık 40 devletle stratejik öneme sahip mutabakatlara imza attı.

Batı’nın yıllarca sömürüp ambargo uyguladığı Afrika, yüzünü Türkiye’ye döndü. Ankara’nın Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde her geçen gün artış yaşanırken, özellikle askerî ve savunma sanayisi alanında yeni iş birlikleri ile Ankara’nın kara kıtadaki etkisi de giderek ivme kazanıyor.

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri özellikle son 20 yılda büyük bir gelişme kaydetti. Afrika ülkelerine yönelik insani yardımdan, ara buluculuğa kadar, askerî eğitim desteğinden, savunma alanlarına kadar her konuda destek veren Türkiye, bu ülkelerle iş birliklerini geliştirmeye dönük politikasını sürdürüyor.

 

DÖRT ÜLKE İLE ANLAŞMA

Ankara, bugüne kadar 40’a yakın Afrika ülkesi ile askerî çerçeve anlaşması, 30 civarında ülke ile savunma sanayii, 20’den fazla ülke ile de askerî eğitim iş birliği anlaşmalarına imza koydu. Türkiye’nin son olarak Gine ve Kenya’nın yanı sıra Güney Amerika ülkeleri Ekvator ve El Salvador ile imzaladığı askerî ve savunma sanayii iş birliği anlaşmaları TBMM’ye sunuldu. Söz konusu anlaşmalarla askerî eğitim ve öğretim faaliyetlerinden, ortak tatbikatlardan, istihbarat değişimine, siber savunmadan, askerî tıp hizmetlerine kadar her alanda iş birliği yapılması öngörülüyor.

 

EL SALVADOR’LA ORTAK ÜRETİM

El Salvador ile yapılan anlaşma kapsamında ayrıca savunma sanayii alanındaki ihtiyaçların ortak üretimi, teknoloji transferi, ihtiyaç duyulan savunma sanayii ürünlerinin karşılıklı tedariki, müşterek üretilecek savunma sanayii ürünlerinin üçüncü ülkelere satışı ile Türk savunma sanayii firmaları tarafından üretilen savunma sistemlerine pazar imkânı sağlanması amaçlanıyor.

İŞTE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

Afrika ülkelerinin iş birliği taleplerini karşılıksız bırakmayan Türkiye, askerî çerçeve ve güvenlik anlaşmalarıyla orduların eğitiminden ortak tatbikatlara, savunma sanayisi iş birliğinden teknoloji paylaşımına kadar geniş bir alanda destek sağlıyor. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bazıları şöyle:

Çad, Zambiya, Nijer, Nijerya, Senegal, Gambiya, Gine, Fildişi Sahili, Mali, Gabon, Burkina Faso, Tanzanya, Ruanda, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Madagaskar, Moritanya, Sudan, Libya, Tunus, Angola, Togo ve Cezayir.

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ DE VERİLİYOR

Millî Savunma Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre, Türkiye, askerî eğitim iş birliği kapsamında 12 Afrika ülkesinde Türkçe lisan eğitimi de veriyor. Bu ülkeler; Somali, Libya, Senegal, Gambiya, Burkina Faso, Kamerun, Mali, Cibuti, Nijerya, Nijer, Gabon ve Gine.

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