Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yaşar Gören

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, gazeteci yazar Yaşar Gören konuk olacak.

Darbe dönemlerinde neler yaşadı? Gazeteciliğe nasıl ve nereden başladı? Hakkında onlarca dava açılan Yaşar Gören neden sürekli yargı karşısına çıkıyor? 2026 dünyasında suç sayılan kitap ve konuşmaları neler?

Bunlar ve daha fazlasını Muharrem Coşkun soracak, Gören cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=N9SMoh8gLJI

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.