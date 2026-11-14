İran'ın mezhepçi politikalarını araştıran Sünni siyasetçi Beyrut'ta öldürüldü!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cinayete kurban giden eski Iraklı Sünni milletvekili Ahmed el Alvani'nin, Irak'ta son 23 yılda yaşanan mezhepsel şiddet olaylarını ve İran destekli silahlı grupların işlediği ihlalleri belgelemek amacıyla “Irak'ın Sezar'ı” adlı bir proje üzerinde çalıştığı ifade edildi.

El Alvani'nin geçen ağustos ayında fotoğraf, video ve belgelerin toplanarak arşivlenmesi için bir çalışma ekibi oluşturduğu ifade edilirken, cinayetin söz konusu proje nedeniyle işlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Irak'ın Sünni siyasetçilerinden ve eski milletvekillerinden Ahmed el Alvani, 10 Kasım'da Beyrut'un Tarik el-Cedide semtindeki bir dairede ölü bulundu. Lübnan güvenlik ve yargı kaynaklarına göre ilk bulgular, El Alvani'nin başına aldığı darbelerin ardından boğularak öldürüldüğüne işaret ediyor.

Lübnan makamları cinayete ilişkin soruşturma başlatırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir Lübnan vatandaşı gözaltına alındı. İki Suriyeli şüphelinin ise arandığı bildirildi. Irak'ın Beyrut Büyükelçiliği de kimlik ve ölüm koşullarının kesinleştirilmesi için Lübnan makamlarından gelecek nihai raporu beklediğini açıkladı.

Irak yönetiminin soruşturmayı takip etmek üzere Lübnan'a güvenlik ve yargı yetkililerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldığı bildirildi. Irak Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer de cinayetin aydınlatılması için şeffaf ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

"Irak'ın Sezar'ı" projesi

El Alvani'nin öldürülmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir açıklamada, eski milletvekilinin “Irak'ın Sezar'ı” adı verilen bir proje üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin Suriye'de Beşar Esed rejiminin hapishanelerdeki ihlallerini belgeleyen ve uluslararası kamuoyuna taşıyan “Sezar dosyaları” örnek alınarak hazırlandığı belirtildi.

El Alvani'nin, 2003'ten bu yana Irak'ta İran ve İran destekli silahlı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiği belirtilen mezhepsel şiddet, cinayet ve diğer ağır hak ihlallerine ilişkin kayıtları bir araya getirmeyi amaçladığı iddia edildi.

Söz konusu paylaşımda, El Alvani'nin Ağustos 2026'da fotoğraf, video ve belgelerin toplanması, sınıflandırılması ve dijital olarak arşivlenmesi amacıyla bir çalışma ekibi oluşturduğu öne sürüldü. Ancak projenin kapsamı, ekibin kimlerden oluştuğu, toplanan belgelerin niteliği ve çalışmaların hangi aşamada bulunduğuna ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

El Alvani'nin öldürülmesinin ardından yapılan paylaşımda, eski milletvekili İran yönetimine ve bölgedeki müttefiklerine karşı yürüttüğü siyasi mücadele nedeniyle övülürken, ölümünün bu çalışmalarla bağlantılı olabileceği ima edildi.

Ancak Lübnan makamları şu ana kadar cinayetin siyasi amaçla işlendiğini veya söz konusu proje nedeniyle gerçekleştirildiğini açıklamadı.

El Alvani: İran'ın Irak'taki etkisine karşı çıkan Sünni siyasetçi

Ahmed el Alvani, Irak'ın batısındaki Sünni nüfusun yoğun olduğu Enbar vilayetinden milletvekilliği yapmış ve 2012-2013 yıllarında eski Başbakan Nuri el Maliki hükümetine karşı düzenlenen protestoların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

El Alvani, Maliki hükümetini Sünni bölgeleri siyasi ve güvenlik politikaları yoluyla dışlamakla suçlayan siyasetçiler arasında yer alıyordu. Ayrıca İran'ın Irak üzerindeki nüfuzuna ve İran destekli Şii silahlı grupların faaliyetlerine yönelik sert eleştirileriyle tanınıyordu.

Aralık 2013'te Ramadi'deki evine düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında çıkan çatışmalarda El Alvani'nin kardeşi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, eski milletvekili gözaltına alınmıştı. El Alvani, 2014 yılında iki askerin öldürülmesiyle bağlantılı suçlamalar kapsamında idam cezasına mahkûm edilmişti.

On yılı aşkın süre cezaevinde kalan El Alvani, Nisan 2025'te Irak'taki Genel Af Yasası kapsamında serbest bırakılmıştı. Uluslararası Parlamentolar Birliği (IPU), El Alvani'nin serbest bırakılması için yıllarca girişimlerde bulunduğunu ve 2023'te Irak'a gönderdiği heyetin kendisiyle cezaevinde görüştüğünü açıklamıştı.

Birlik, eski milletvekilinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, siyasi görüşleri ve geçmişteki parlamento faaliyetleri nedeniyle hedef alınmış olabilecek siyasetçilerin güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

IPU, Irak ve Lübnan makamlarına kapsamlı, bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Cinayetin arkasındaki neden henüz bilinmiyor

El Alvani'nin öldürülmesi, Irak'taki siyasi geçmişi ve İran'ın bölgesel nüfuzuna yönelik eleştirileri nedeniyle siyasi suikast ihtimalini gündeme getirdi. Ancak soruşturma makamları cinayetin arkasındaki motivasyonu henüz açıklamadı.

El Alvani'nin yakın çevresinden bazı isimler cinayetin siyasi bağlantıları olabileceğini ileri sürerken, bu iddiaları doğrulayacak kesin bulgular kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Lübnan makamları şüphelilerin kimlikleri, olay öncesindeki hareketleri ve cinayetin planlanma sürecine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Eski milletvekilinin üzerinde çalıştığı öne sürülen “Irak'ın Sezar'ı” projesi de cinayetin olası nedenlerine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Ancak projenin gerçekten yürütülüp yürütülmediği, El Alvani'nin öldürülmesiyle bağlantısı bulunup bulunmadığı ve cinayetin arkasında siyasi bir organizasyon olup olmadığı, soruşturmanın ortaya çıkaracağı bulgulara bağlı.

El Alvani'nin ölümüyle birlikte Irak'ta 2003 sonrası dönemde yaşanan mezhepsel şiddet ve Şii silahlı grupların faaliyetlerine ilişkin belge toplama girişimlerinin akıbeti de belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Mepa News