Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular" başlıklı köşe yazısında, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımını ele aldı.

Tayyar'ın, "Mustafa Sarıgül'ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?" sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, soruşturmalardaki bazı konuların henüz açıklığa kavuşmadığını belirtti.

ŞİŞLİ VAKFI VE YÜKSEKOKUL HAKKINDA SORULAR

Karahasanoğlu, Şişli Vakfı'na belediyeye ait milyonluk bir taşınmazın 2 TL karşılığında verildiği yönündeki iddiayı gündeme taşıdı.

Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyım atanmasının gerekçesini de soran Karahasanoğlu, Prof. Dr. Aynur Aydın'ın tutuklanması ve diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararlarının ayrıntılarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

MİLYON DOLARLIK PROJE İDDİALARINI HATIRLATTI

Karahasanoğlu, yazısında Kanyon, Tekfen Tower, Spine Tower, Metrocity, Nurol Tower ve Quasar projeleri üzerinden dile getirilen para ve taşınmaz alındığı yönündeki iddiaları da sıraladı.

Bu iddiaların soruşturulup soruşturulmadığını soran Karahasanoğlu, Tayyar'ın söz konusu konularda kamuoyunu aydınlatmasını istedi.

"SAVCILAR ŞAMİL'E Mİ SORSAYDILAR?"

Sarıgül dosyasında 18 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Tayyar'ın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.

Karahasanoğlu, "Yoksa savcılar Şamil'e mi sorsaydılar acaba?" ifadelerini kullanarak soruşturmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.

"SENİN O BİLDİĞİN, SADECE FON OLMASIN ŞAMİL"

Tayyar'ın 2014 yılında da Sarıgül hakkındaki iddiaları gündeme getirdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, eski açıklamalarıyla bugünkü tutumu arasında çelişki bulunduğunu öne sürdü.

Yazısını sert sorularla tamamlayan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Senin o bildiğin, sadece fon olmasın Şamil.."

Karahasanoğlu, soruşturma kapsamındaki iddiaların ve henüz yanıtlanmadığını belirttiği soruların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

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