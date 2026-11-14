  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi! ‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği.... Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu! 20 yıllık sır perdesi aralandı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 cinayet dosyasında yeni gelişme HABAŞ'tan patlamaya ilişkin açıklama Gezi kalkışmasının finansörüne üst mahkemeden de geçit yok! Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi! Putin'in karşısına Almanya da çıkıyor! Merz'den Washington'a beklenmedik mesaj Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...
Gündem Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Şamil Tayyar'ın Mustafa Sarıgül hakkındaki sözlerini mercek altına aldı. Tayyar'ın "Sarıgül'ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı" açıklamasından hareket eden Karahasanoğlu, Şişli Vakfı, Şişli Meslek Yüksekokulu ve milyonlarca dolarlık taşınmaz iddialarını gündeme taşıdı. Tayyar'a peş peşe sorular yönelten Karahasanoğlu'nun yazısındaki çarpıcı ifadeler dikkat çekti.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular" başlıklı köşe yazısında, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımını ele aldı.

Tayyar'ın, "Mustafa Sarıgül'ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?" sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, soruşturmalardaki bazı konuların henüz açıklığa kavuşmadığını belirtti.

ŞİŞLİ VAKFI VE YÜKSEKOKUL HAKKINDA SORULAR

Karahasanoğlu, Şişli Vakfı'na belediyeye ait milyonluk bir taşınmazın 2 TL karşılığında verildiği yönündeki iddiayı gündeme taşıdı.

Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyım atanmasının gerekçesini de soran Karahasanoğlu, Prof. Dr. Aynur Aydın'ın tutuklanması ve diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararlarının ayrıntılarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

MİLYON DOLARLIK PROJE İDDİALARINI HATIRLATTI

Karahasanoğlu, yazısında Kanyon, Tekfen Tower, Spine Tower, Metrocity, Nurol Tower ve Quasar projeleri üzerinden dile getirilen para ve taşınmaz alındığı yönündeki iddiaları da sıraladı.

Bu iddiaların soruşturulup soruşturulmadığını soran Karahasanoğlu, Tayyar'ın söz konusu konularda kamuoyunu aydınlatmasını istedi.

"SAVCILAR ŞAMİL'E Mİ SORSAYDILAR?"

Sarıgül dosyasında 18 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Tayyar'ın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.

Karahasanoğlu, "Yoksa savcılar Şamil'e mi sorsaydılar acaba?" ifadelerini kullanarak soruşturmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.

"SENİN O BİLDİĞİN, SADECE FON OLMASIN ŞAMİL"

Tayyar'ın 2014 yılında da Sarıgül hakkındaki iddiaları gündeme getirdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, eski açıklamalarıyla bugünkü tutumu arasında çelişki bulunduğunu öne sürdü.

Yazısını sert sorularla tamamlayan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Senin o bildiğin, sadece fon olmasın Şamil.."

Karahasanoğlu, soruşturma kapsamındaki iddiaların ve henüz yanıtlanmadığını belirttiği soruların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...
Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

Gündem

Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?
Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?

Gündem

Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?

Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?
Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?

Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

İstiyor ki parti benim emrimde olsa ,sola malzeme oluyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23