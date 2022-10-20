Kuruluş Osman son bölümü heyecanla bekleniyor! Kuruluş Osman öyle bir şey yaptı ki...

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ATV ekranında heyecanla izlenen 101'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 6 dizinin olduğu gece de en yakın rakibine iki kat fark atan 'Kuruluş Osman' reytingler de yine rakipsizdi.

#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde 7.38 reyting, 21.23 izlenme payı, Ab kategorisinde 5.06 reyting, 15.81 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 7.48 reyting, 20.37 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün açık ara en çok izlenen yapımı oldu.

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Kuruluş Osman son bölümü heyecanla bekleniyor!

KURULUŞ OSMAN 101. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

FRIGG, MALHUN HATUN'U HANÇERLEDİ Mİ?

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır. Olof'u Yenişehir'de neler beklemektedir? Öte yandan, Olof'un sevgilisi Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?

OSMAN BEY KURULAN BÜYÜK OYUNU BOZDU MU?

Öte yandan Konstantiniyye yine karışmıştır. Kantakuzenos planlarına Ofelya'yı da dahil etmiştir. Bu karışıklığın üzerine gidecek olansa yine Osman Bey'dir. Osman Bey kurulan büyük oyunu bozmak için hangi hamleleri yapacaktır? Osman Bey arenada Olof'la yeniden karşılaşacaktır. Bu karşılaşmanın sonu nereye varacaktır?

KANTAKUZENOS'UN PLANI

Kantakuzenos, Osman Bey ve zorlu düşmanı Olof'la arasındaki çatışmayı durdurmaya gelir. Kantakuzenos, suçu Ofelya'ya atar. Peki, Kantakuzenos, Ofelya'nın adını Osman Bey'e vererek nereye varmak istemektedir?

OSMAN BEY VE BALA HATUN'U BEKLEYEN AKIBET

Alaeddin, küffar elinde dirayetli durmaya çalışır. O, Osman Bey'in oğludur. Pes edecek midir? Alaeddin'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey ise Kantakuzenos'a gözdağı verir. Oğlu Alaeddin'e bir şey olursa hepsine bu dünyayı dar edecektir. Oğulları Alaeddin'i aramaya giden yolda Osman Bey ile Bala Hatun'u neler beklemektedir?

ÖKTEM BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok yaşarlar. Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Öktem Bey, kendisine atılan iftirayı ortaya çıkarabilecek mi? Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için istemektedir. Osman Bey'in Kantakuzenos'a yanıtı ne olacaktır? Bu gergin ortamda Alçiçek ve Aktemur'un birbirlerine tavırları ne olacaktır?



Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) Kuruluş Osman'ın kadrosunda yer alıyor.

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