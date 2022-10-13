Aldatmak 4. bölüm izle tek parça full izle atv! Aldatmak dizisi son bölüm izle: Aldatmak dizisi izle 1- 2- 3 bölüm full izle

Aldatmak 4. Bölümüylle izleyicisinin karşısına çıktı. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur. Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, aldığı kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Aldatmak konusu nedir? İşte Atv Aldatmak dizisi 4 bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti. Aldatmak 4. Bölüm full izle

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aldatmak dizisinin 4. bölümünde Oylum'u kurtarmanın yollarını arayan Güzide'nin kararlılığı Sezai'yi etkiler. Davaya bakan hâkime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir.

Oylum'u kurtarmak için karşı cepheyle savaş halinde olan Güzide için, yaptığı cesur hamlenin bedeli çok ağır olacaktır.

Kaan'ı kazayla bıçaklayan Ozan işlemediği bir cinayetin vicdani yüküyle Oltan'ın eline düşer. Oltan, bir yandan Yenersoy Ailesi'ne dostluk ederken diğer yandan aileye karşı kozlarını biriktirmektedir.

Tolga ile yakınlaşan ve halen Amerika'ya gitme hayalinden vazgeçmeyen Oylum ise hislerine karşı koymaya çalışmaktadır.

Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir. ,

Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur.

Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, hem özel hem de profesyonel hayatında kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

atv'nin yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen son bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

ALDATMAK OYUNCULARI

Vahide Perçin,

Ercan Kesal

Mustafa Uğurlu

Cem Bender,

Yusuf Çim,

Caner Şahin,

Feyza Sevil Güngör,

Asena Girişken,

Cem Sürgit,

Meltem Baytok,

Hatice Deniz,

Burcu Söyler,

Merve Altınkaya,

Kerem Müsligil

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