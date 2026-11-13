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Gündem Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!
Gündem

Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!

İlahiyatçı yazar Şevki Yılmaz, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü köşe yazısında iktidara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Devletlerin ve iktidarların ayakta kalmasının beş temel ilkeye bağlı olduğunu belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek, “Etrafımda Ömerleri arıyorum” sözünü hatırlattı. Ekonomiden liyakatli kadrolara, eğitimden aile politikalarına kadar önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, “İktidarımıza acil uyarı / Emanet, Ehliyet, Meşveret, Uhuvvet ve Sadakat” başlıklı yazısında, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların çözümü için iktidara önemli mesajlar verdi.

Tarihçi İbni Haldun'un “Devletler insanlar gibidir! Doğarlar! Yaşarlar! Ve ölürler!” sözünü hatırlatan Yılmaz, geçmişte büyük devletlerin yıkılmasında liyakatsiz yöneticilerin ve istişare mekanizmalarının terk edilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

İKTİDARA 5 HAYATİ UYARI!

Şevki Yılmaz, iktidarın güçlenmesi ve toplumsal sorunların çözülmesi için şu beş ilkenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:

1. Emanet: Devlet görevlerinin kişisel çıkar için değil, milletin hizmetinde kullanılması ve kamu emanetinin korunması.

2. Ehliyet: Makamların liyakatli, dürüst ve güvenilir kişilere teslim edilmesi; çıkar peşinde koşan kadrolardan uzaklaşılması.

3. Meşveret: Yönetimde istişarenin güçlendirilmesi, yanlışları çekinmeden söyleyebilen kişilerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi.

4. Uhuvvet: Küstürülen dava arkadaşlarıyla yeniden kucaklaşılması, birlik ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi.

5. Sadakat: Kişisel menfaat yerine millete, adalete ve ortak değerlere bağlılığın esas alınması.

“ESNAF, EMEKLİ, DUL VE YETİMLER SEVİNDİRİLMELİ!”

Ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Yılmaz, vatandaşın alım gücünün artırılması gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

“Hasbi tabanı üzen mutfak yangının söndürülmesi için esnaf, emekli, dul ve yetimleri sevindirecek dua ve desteklerini yeniden alacak ekonomik gelirleri acilen artırmaktır!”

Yılmaz ayrıca faiz ve haksız bulduğu vergi uygulamalarından vazgeçilmesini istedi.

AİLE VE EĞİTİM POLİTİKALARINA DA DEĞİNDİ

Yazısında süresiz nafaka uygulamasının kaldırılmasını isteyen Şevki Yılmaz, aile hukukunda değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Eğitimde millî ve manevi değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, gençlerin tarihini bilen, ahlaki sorumluluk taşıyan ve vatanına bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

“REİSİMİZİN ETRAFINDA ÖMERLERİ ARAMA ZAMANI!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte dile getirdiği “Etrafımda Ömerleri arıyorum” sözünü hatırlatan Şevki Yılmaz, iktidarın yanlışları söylemekten çekinmeyen, dürüst ve ehliyetli isimlerle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, gerekli tedbirlerin geciktirilmemesi çağrısında bulunarak, iktidarın kuruluş dönemindeki samimi kadro anlayışına yeniden dönmesinin önemine dikkat çekti.

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Yorumlar

Şuayip

Ak parti bağırsaklarını temizlemeli ki vücüt sağlıklı olsun yaramazlar atılmalıdır

Menderes

Erdoğan 2023 deki Emekliler için vaadini yerine getirsin.. Öyle aparatif çözümler Emekliler arasındaki adaletsizliği artırır. Bu işin çözümü 8 bin ve 11 bin gün prim ödeyenin Emekli aylık bağlanma oranlarının 2008 öncesine getirilmesi.. Seyyanen zam verilecekse bunun 20 bin TL nin altında olmaması Birde intibak yasasının Tüm sgk Bağkur Emekli memur a uygulanması .. Eğer bunlar olmazsa ... Erdoğanı birileri kandırılıyor.. #Erdoğan seçim sonrası Emekliyi niye rahat ettirmedim diye pişman olacak..Koltuktan düşecektir. SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ.
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