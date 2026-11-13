Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, “İktidarımıza acil uyarı / Emanet, Ehliyet, Meşveret, Uhuvvet ve Sadakat” başlıklı yazısında, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların çözümü için iktidara önemli mesajlar verdi.

Tarihçi İbni Haldun'un “Devletler insanlar gibidir! Doğarlar! Yaşarlar! Ve ölürler!” sözünü hatırlatan Yılmaz, geçmişte büyük devletlerin yıkılmasında liyakatsiz yöneticilerin ve istişare mekanizmalarının terk edilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

İKTİDARA 5 HAYATİ UYARI!

Şevki Yılmaz, iktidarın güçlenmesi ve toplumsal sorunların çözülmesi için şu beş ilkenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:

1. Emanet: Devlet görevlerinin kişisel çıkar için değil, milletin hizmetinde kullanılması ve kamu emanetinin korunması.

2. Ehliyet: Makamların liyakatli, dürüst ve güvenilir kişilere teslim edilmesi; çıkar peşinde koşan kadrolardan uzaklaşılması.

3. Meşveret: Yönetimde istişarenin güçlendirilmesi, yanlışları çekinmeden söyleyebilen kişilerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi.

4. Uhuvvet: Küstürülen dava arkadaşlarıyla yeniden kucaklaşılması, birlik ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi.

5. Sadakat: Kişisel menfaat yerine millete, adalete ve ortak değerlere bağlılığın esas alınması.

“ESNAF, EMEKLİ, DUL VE YETİMLER SEVİNDİRİLMELİ!”

Ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Yılmaz, vatandaşın alım gücünün artırılması gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

“Hasbi tabanı üzen mutfak yangının söndürülmesi için esnaf, emekli, dul ve yetimleri sevindirecek dua ve desteklerini yeniden alacak ekonomik gelirleri acilen artırmaktır!”

Yılmaz ayrıca faiz ve haksız bulduğu vergi uygulamalarından vazgeçilmesini istedi.

AİLE VE EĞİTİM POLİTİKALARINA DA DEĞİNDİ

Yazısında süresiz nafaka uygulamasının kaldırılmasını isteyen Şevki Yılmaz, aile hukukunda değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Eğitimde millî ve manevi değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, gençlerin tarihini bilen, ahlaki sorumluluk taşıyan ve vatanına bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

“REİSİMİZİN ETRAFINDA ÖMERLERİ ARAMA ZAMANI!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte dile getirdiği “Etrafımda Ömerleri arıyorum” sözünü hatırlatan Şevki Yılmaz, iktidarın yanlışları söylemekten çekinmeyen, dürüst ve ehliyetli isimlerle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, gerekli tedbirlerin geciktirilmemesi çağrısında bulunarak, iktidarın kuruluş dönemindeki samimi kadro anlayışına yeniden dönmesinin önemine dikkat çekti.

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