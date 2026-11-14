İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

DONDURMALARDA "1 ALANA 1 BEDAVA" DÖNEMİ 1 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Algida ve Dondo markalı dondurma çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor. Kampanya dahilinde öne çıkan ürünlerin fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Kutu Dondurmalar: Algida Carte d'Or çeşitleri (Profiterol, Çilekli Milföy, Belçika Rüyası 800 ml) 295 TL, Carte d'Or Classic (850 ml) 275 TL, Dondo (770 ml) 280 TL, Algida Usta Usulü (460 ml) 250 TL, Algida Maraş Bol Kaymak (500 ml) 225 TL, Algida Keyif (1400 ml) 140 TL ve Algida Keyif (750 ml) 100 TL fiyatla raflarda yer alıyor. Kornet, Çubuk ve Tekli Ürünler: Dondo Plombir 90 TL, Algida Cornetto (120 ml) 75 TL, Dondo Çikolata Kaplı Sütlü Çubuk 70 TL, Algida Nogger ve Maraş Usulü Kornet 65 TL, Cornetto Çilek Matcha 60 TL, Dondo Sandwich 55 TL, Cornetto Classico çeşitleri, Milka Dondurma, Volcano çeşitleri, Dondo Cup ve Dondo Külah 50 TL'den satışa sunuluyor. Diğer Çeşitler: Algida Maraş Cup 40 TL, Dondo Sütlü Çubuk 35 TL, Algida Viennetta 30 TL, Algida Minecraft 25 TL, Classics ve Twister Cack 20 TL, Conboo, Max Gökkuşağı ve Twister çeşitleri 15 TL, Max Limon Buz Parmak, Vişi ve Mini Milk 10 TL, Max Porti ise 5 TL fiyat etiketi taşıyor.