İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!
A101, 14-20 Kasım Haftanın Yıldızları ve Aralık tarihl sonuna kadar arasında geçerli olacak kampanya kataloğunu yayınladı; dondurmalarda "1 alana 1 bedava" fırsatı başlarken temel gıda ve atıştırmalıklarda H'e varan indirimler sunuluyor. Türkiye genelindeki mağazalarında ve online platformunda geçerli olacak yeni indirim dönemini duyuran A101, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Yayınlanan broşürlerde hem uzun süreli dondurma kampanyası hem de haftalık gıda, çay ve kuruyemiş indirimleri bir arada yer alıyor.