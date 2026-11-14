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İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

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İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

A101, 14-20 Kasım Haftanın Yıldızları ve Aralık tarihl sonuna kadar arasında geçerli olacak kampanya kataloğunu yayınladı; dondurmalarda "1 alana 1 bedava" fırsatı başlarken temel gıda ve atıştırmalıklarda H'e varan indirimler sunuluyor. Türkiye genelindeki mağazalarında ve online platformunda geçerli olacak yeni indirim dönemini duyuran A101, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Yayınlanan broşürlerde hem uzun süreli dondurma kampanyası hem de haftalık gıda, çay ve kuruyemiş indirimleri bir arada yer alıyor.

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Foto - İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

DONDURMALARDA "1 ALANA 1 BEDAVA" DÖNEMİ 1 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Algida ve Dondo markalı dondurma çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor. Kampanya dahilinde öne çıkan ürünlerin fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Kutu Dondurmalar: Algida Carte d'Or çeşitleri (Profiterol, Çilekli Milföy, Belçika Rüyası 800 ml) 295 TL, Carte d'Or Classic (850 ml) 275 TL, Dondo (770 ml) 280 TL, Algida Usta Usulü (460 ml) 250 TL, Algida Maraş Bol Kaymak (500 ml) 225 TL, Algida Keyif (1400 ml) 140 TL ve Algida Keyif (750 ml) 100 TL fiyatla raflarda yer alıyor. Kornet, Çubuk ve Tekli Ürünler: Dondo Plombir 90 TL, Algida Cornetto (120 ml) 75 TL, Dondo Çikolata Kaplı Sütlü Çubuk 70 TL, Algida Nogger ve Maraş Usulü Kornet 65 TL, Cornetto Çilek Matcha 60 TL, Dondo Sandwich 55 TL, Cornetto Classico çeşitleri, Milka Dondurma, Volcano çeşitleri, Dondo Cup ve Dondo Külah 50 TL'den satışa sunuluyor. Diğer Çeşitler: Algida Maraş Cup 40 TL, Dondo Sütlü Çubuk 35 TL, Algida Viennetta 30 TL, Algida Minecraft 25 TL, Classics ve Twister Cack 20 TL, Conboo, Max Gökkuşağı ve Twister çeşitleri 15 TL, Max Limon Buz Parmak, Vişi ve Mini Milk 10 TL, Max Porti ise 5 TL fiyat etiketi taşıyor.

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Foto - İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

KURUYEMİŞTE HAFTALIK FIRSATLAR 14-20 Kasım tarihleri arasında geçerli "Haftanın Yıldızları" kataloğunda Tadım kuruyemişlerde 'ye varan indirimler dikkat çekiyor. İndirimli fiyatlarla Tadım Ay Çekirdeği (180 g) 39,95 TL, Tadım Tuzlu Yer Fıstığı (180 g) 76,50 TL, Tadım Kabak Çekirdeği (180 g) 96 TL ve Tadım Festival Karışık Kuruyemiş (180 g) 174 TL'den tüketicilerle buluşuyor.

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Foto - İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

BİTKİ ÇAYLARINDA İNDİRİM Aynı tarihler arasında geçerli olan bir diğer kampanyada ise seçili Doğadan Bitki Çayı (20'li) ve Doğadan Yeşil/Form Çayı (18'li) çeşitleri adet 110 TL fiyatla satılırken, alışveriş yapanlara 40 Artı Para kazandırıyor.

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Foto - İndirim fırsatları devam ediyor: A101'de 1 alana 1 bedava kampanyası!

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERE ÖZEL KASA ARKASI İNDİRİMLERİ 14-20 Kasım döneminde A101 mağazalarından yapılacak 10 TL ve üzeri her alışverişte iki üründe büyük indirim uygulanıyor. Bu kapsamda 69,50 TL değerindeki Torku 1 Litre Yarım Yağlı Süt 7 indirimle 43,50 TL'ye, 190 TL fiyatlı Kahve Dünyası Bonte Bisküvili Draje (160 g) ise H indirimle 99,50 TL'ye düşüyor.

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