Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalıçapkını nerede çekiliyor? Yalı Çapkını dizi: Konusu nedir, kitaptan uyarlama mı, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını izle

Star TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Yalı Çapkını, 23 Eylül Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan OGM Pictures imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor. Peki, Yalı Çapkını konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını hakkında tüm merak edilenler…

Yalı Çapkını konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor?

“Yalı Çapkını” her Cuma 20.00'de Star'da!

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FULL İZLE!

YALI ÇAPKINI UYARLAMA MI?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

Yalıçapkını nerede çekiliyor?

Star TV'nin reytinglerde zirvede yer alan yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BAŞLADI!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile Çetin Tekindor'u buluşturan Yalı Çapkını dizisi, 23 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatacak olan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

YALI ÇAPKINI 1. BÖLÜM KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

SEYRAN - AFRA SARAÇOĞLU

Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar.Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.a

FERİT - MERT RAMAZAN DEMİR

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

HALİS AĞA - ÇETİN TEKİNDOR

Korhan ailesinin reisi. Ferit'in dedesi. Ülkenin en iyi sadekar ustalarından biriyken, yaşlılığın getirdiği hastalıklar sebebiyle geriye çekilmiş ve işleri oğlu Orhan'a devretmiştir. Yine de hala tüm önemli kararları Halis Ağa vermektedir. Otoriter, kuralcı, sert mizaçlı bir adamdır. Bir taraftan odasında mücevher işlemeye çalışarak kendi bedenine meydan okurken, tuttuğu günlüklerle de yaşadığı iç hesaplaşmaları ortaya serer.

HATTUÇ - ŞERİF SEZER

Kazım'ın halasıdır. Esme, Suna ve Seyran da ona hala diye hitap ederler. Otorite sahibi, sert mizaçlı bir kadındır. Zamanında Antep'in parmakla gösterilen kızlarından biriyken babası onu kimseyle evlendirmemiştir. Babası ölene kadar hem psikolojik hem fiziksel şiddete uğramış ve bu şiddeti içselleştirmiştir. O yüzden Kazım'ın kızlarına karşı sert tavırlarını destekler.

İFAKAT - GÜLÇİN ŞANTIRCIOĞLU

Korhan ailesinin dul kalmış büyük gelini. Çok genç yaşta Halis Ağa'nın uygun görmesiyle yalıya gelin olarak gelmiştir. Daha yirmili yaşlarının başında bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de karnındaki bebeğini kaybetmiştir. Üstüne kayınvalidesinin de kalbi bu yaşananlara dayanamamış ve aile peş peşe acı kayıplar yaşamıştır. Halis Ağa, oğlunun emaneti olarak gördüğü İfakat'in yaralarını sarmış onu yalının hanımı olarak konumlandırmıştır. İfakat, ailenin çıkarlarını her şeyden ve herkesten önemli görür. Korhan soyadına leke gelmemesi için, yapabileceklerinin sınırı yoktur.

ORHAN - EMRE ALTUĞ

Halis Ağa'nın oğlu. Ferit ve Fuat'ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağa'nın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa'ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün'le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.

GÜLGÜN - GÖZDE KANSU

Orhan'ın karısı, Ferit ve Fuat'ın annesi. Orta sınıf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Üniversitede mimarlık okurken Halis Ağa'nın oğlu Orhan'a uygun görmesi sonucu hiç tanımadan Orhan'la evlenmeyi kabul edip okulu bırakmıştır. Zamanla kendini çok geliştirmiş ve ailenin vitrin gelini rolünü üstlenmiştir. Gülgün, yaşanılan olaylarla yüzleşmekten kaçınan, ne olursa olsun görmezden gelmeyi seçerek hayatına devam edebilen bir kadındır.

ABİDİN - ERSİN ARICI

Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

SUNA - BERİL POZAM

Kazım ve Esme'nin büyük kızı. Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Hem çevreye göre daha eğitimli, hem de güzeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup yaşadığı konaktan kurtulabilmektir. Kardeşini ve annesini çok sever. İkisi için de her şeyi göze alabilecek yapıdadır.

FUAT - DOĞUKAN POLAT

Yalının büyük oğlu, Ferit'in abisidir. Aklı başında, sorumluluk sahibi çalışkan biridir. Ferit'in aksine bir kez bile taşkınlık yapmamış, ondan beklentileri karşılamak için var gücüyle çalışmış çabalamıştır. Kendi istek ve arzularını hep geri planda bırakmıştır. Eşi Asuman ile görücü usulü tanışsalar da birbirlerine âşık olmuşlar ve evlenmişlerdir. Baba olmayı çok istemektedir. Ama henüz çocuğu olmamıştır.

SULTAN - İREM ALTUĞ

Yalının hizmetlilerindendir. İbrahim'in eşi, Dicle ve Fırat'ın annesi. Alımlı ve şuh bir kadındır. Ortaokul mezunudur. İyi, sevgi dolu bir annedir. Çocuklarının veya ailesinin risk altında olduğunu hissederse yapabileceklerinin sınırı yoktur. İnsanları manipüle etme konusunda çok beceriklidir.

ASUMAN - ÖZNUR SERÇELER

Fuat'ın eşidir. Saygın bir ailenin kızıdır. İyi kalpli, duygusal bir kadındır. Dış ticaret mezunudur ama hiç çalışmamıştır. Fuat'la görücü usulü başlayan ilişkisi aşk evliliğine dönüşmüştür. Evliliklerindeki tek sorun, Asuman'ın henüz çocuk sahibi olamamasıdır. Asuman için bu çok önemli bir sorun olmasa da çevresindekilerin tavırları sebebiyle giderek yalnızlaşmıştır.

ŞEFİKA - HÜLYA DUYAR

Yalının aşçısıdır. Kocası genç yaşta ölmüş bir daha evlenmemiştir. Çocuğu yoktur. Hayatı yalıdan ibarettir. Bu yüzden yalıdakilerin pek çok sırrını bilir ama saklar. Sevecen, neşeli, herkesin sevdiği bir kadındır.

KAZIM - DİREN POLATOĞULLARI

Seyran ve Suna'nın babası, Esme'nin kocasıdır. Antep'in sayılan sevilen isimlerindendir. Fakat evde hem karısına hem de kızlarına psikolojik şiddet uygular. Kazım karısı Esme'ye ilk görüşte aşık olmuştur. Fakat evlendikten sonra karısını cahil, ezik, görgüsüz bularak yanına yakıştıramamıştır. Hatta karısını sevdiği için kendine kızıp, sırf bu sebeple ona şiddet uyguladığı da olmuştur. Bu sebeple de kızlarının eğitimine bolca para harcamıştır. Kızlarını geleceğinin teminatı olarak görmektedir.

Esme - Sezin Bozacı

Ev kadını. Suna ve Seyran'ın annesi, Kazım'ın eşi. Yoksul bir ailede büyümüştür. Eğitimsizdir. Evlenirken fikri dahi sorulmamıştır. Evlendikten sonra kocası Kazım, cahil olduğu için yanına yakıştıramamış, evde adeta bir hizmetçi gibi konumlandırmıştır. Esme ise bunları yadırgamayan, hayatın doğal akışı olarak gören bir kadındır. Esme'nin tek motivasyonu kızlarının iyi birer evlilik yapıp mutlu olmalarıdır.

Latif - Yiğit Tuncay

Halis Ağa'nın hizmetini görür ve yalıdaki diğer çalışanlardan sorumludur. Yalıda aynı tip giyinse de giyim kuşamına düşkün, zarif ve titiz bir adamdır. Dışarıya çıkacağında, diğer hizmetliler şıklığına gıpta ile bakarlar. Tatlısert bir adamdır. Otoritesini bağırarak değil, bakışlarıyla kurar. Halis Ağa'ya yürekten bağlıdır ama onun hastalanmaması veya mutsuz olmaması için çok önemli sırları Halis Ağa'dan gizlediği de olmuştur.

PELİN - BUÇE BUSE KAHRAMAN

Ferit'in sevgilisidir. Güzel sanatlar seramik bölümünde okumakta ailesinden ayrı yaşamaktadır. Ferit'in ara ara başka kızlarla da olduğunu bilir ama önemsemez. Çünkü sorun çıkarırsa Ferit'in onu terk edeceğini düşünür. Ferit'e duyduğu aşkla gururu arasında çatışma halindedir.

İBRAHİM - CANSU FIRINCI

Halis Ağa'nın şoförü. Sultan'ın eşi Dicle ve Fırat'ın babasıdır. Karısına aşkla bağlıdır. İyi niyetli, sevgi dolu hoş sohbet bir adamdır. Kalp kırmaktan çekinir. Halis Ağa'nın yalıya çekilmesinin ardından ufak tefek getir götür işlerine de bakmaya başlar. Zengin olma hayalleri kurar ve bunu gerçekleştirebilmek için risk almaktan çekinmez.

DİCLE - SELEN ÖZBAYRAK

Konağın hizmetlilerindendir. İbrahim ve Sultan'ın kızıdır. Açık lisede okumaktadır. Pek başarılı bir öğrenci sayılmaz, yaşadığı hayatı da sevmez. Kıskanç bir yönü vardır. Yusuf - Umut Gezer: Seyran'la liseden sınıf arkadaşıdırlar. Aralarında çocukça başlayan çekim zamanla artmış ve sevgili olmuşlardır. Yusuf, babasını küçükken kaybetmiş ve çocukluğundan itibaren annesine destek olmak için çalışmak zorunda kalmıştır. Yusuf'un gerçekleri Seyran'ın hayalleriyle çatışmaktadır. sabah

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