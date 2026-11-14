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Gündem Ahmet Hakan: AK Parti süreci iyi yönetebiliyor mu? Fon vurgununun bütün yükü Erdoğan’ın sırtında
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Ahmet Hakan: AK Parti süreci iyi yönetebiliyor mu? Fon vurgununun bütün yükü Erdoğan’ın sırtında

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Ahmet Hakan: AK Parti süreci iyi yönetebiliyor mu? Fon vurgununun bütün yükü Erdoğan’ın sırtında

Bugünkü yazısında “AK Parti fon olayını iyi yönetebiliyor mu?” başlığıyla fon meselesini ele alan Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, “Eğer AK Parti, bugün fon olayının altında kalmadıysa... Bundaki en temel etken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon olayıyla ilgili verdiği mesajlardır” dedi.

Ahmet Hakan şunları yazdı:

AK Parti’nin bazı yöneticileri ‘Liste açıklansın’ diye açıklama üstüne yapıyor. Bazı parti yöneticileri ise ‘Lekelenmeme hakkı’ falan diyerek kafaları karıştırıyor. Buradan çıkan sonuç şu: Partide liste konusunda bir söylem birliği yok. Oysa liste olayının bir tartışma konusu olmaktan acilen çıkarılması şart oğlu şart. Kim ne derse desin: Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması, fon olayının bir dönüm noktası. Peki AK Parti, Fatma’nın bu hikâyesini kamuoyuna doğru dürüst anlatabildi mi?

 

 

Anlatabildikleri söylenemez. SPK’sından BDDK’sına SPK, BDDK falan... Ekonomi bürokrasisinin içinden geçiliyor mu? Geçiliyor. SPK’sından BDDK’sına çok önemli makamlardaki isimler birer birer tutuklanıyor mu? Tutuklanıyor. Peki çatır çatır hesap sorulurken... AK Parti yetkilileri, bu hesap sorma üzerinden bir söylem geliştirebildiler mi? Geliştirebildikleri söylenemez.

 

 

Olayın kamuyu ilgilendiren en önemli kısmı şu: Fon mağduriyetlerinin giderilmesi için kamu kaynakları kullanılmayacak. Vurgunculardan alınacak, mağdurlara ödenecek. AK Parti için önemli bir çıkış noktası değil mi bu? Öyle ama AK Parti bunu da değerlendirmiyor ki. Eğer AK Parti, bugün fon olayının altında kalmadıysa... Bundaki en temel etken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon olayıyla ilgili verdiği mesajlardır. E iyi ama hani her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sırtına yüklenmeyecekti?

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