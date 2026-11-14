Çiğ olarak rendelenip salatalara katılırsa: Şifaları saymakla bitmiyor!
Şifaları saymakla bitmeyen pancarı sofranıza eklemelisiniz.
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Şifaları saymakla bitmeyen pancarı sofranıza eklemelisiniz.
Pancar besin değeri ile dikkat çeken sebzeler arasında yer alıyor. Lifli içeriği, mineral ve vitamin bakımından zengin olan pancar faydaları ile ön plana çıkıyor. Peki, pancar neye iyi gelir? İşte pancarın faydaları ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler... Pancar, tezgahlarda yer alan vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan sebzelerdendir. Kalp sağlığını desteklemesi ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olmasıyla dikkat çeken pancar, dengeli beslenenlerin listesinde yer alan önemli sebzelerden biridir.
Pancar olan nitratlar, vücutta damarların gevşemesine yardımcı olur ve kan dolaşımını destekler. Kaslara giden oksijeni verimli olarak kullanılmasına katkıda bulunan pancar spor yapanların egzersiz sırasında dayanıklılığını artırır. İçerdiği betalainler ve diğer antioksidanlar, kalp sağlığını destekler. Potasyum içeriği de normal kas ve sinir sistemi işlevleri açısından destekleyicidir. Lif bakımından zengin olması nedeniyle sindirim sisteminin düzenler ve bağırsakların çalışmasına yeterli su tüketimiyle birlikte katkı sağlar. Kan dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle beyne ulaşan kan akışını destekler. Pancar, betain adı verilen bir bileşen içerir. Bu madde karaciğerin normal işlevlerinde rol oynar.
Kırmızı pancarı beslenme düzenine eklemek oldukça kolaydır. Çiğ olarak rendelenip salatalara katılabilir. Haşlanmış veya fırında pişirilmiş şekilde de tüketilebilir. Ayrıca pancar çorbası, turşu ve taze sıkılmış pancar suyu da tercih edilen seçenekler arasındadır.
Kırmızı pancar tüketiminden sonra idrarın veya dışkının pembe-kırmızı renge dönüşmesi görülebilir.
Beetüri olarak bilinen bu durum genellikle zararsızdır. Böbrek taşı oluşumuna yatkın kişilerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerekir. Diyabet hastalarının doğal şeker içeriğini, tansiyon hastalarının da turşu gibi tuz oranı yüksek ürünleri tüketirken dikkat etmesi gerekir.
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