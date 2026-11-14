Çiğ olarak rendelenip salatalara katılırsa: Şifaları saymakla bitmiyor!

Pancar olan nitratlar, vücutta damarların gevşemesine yardımcı olur ve kan dolaşımını destekler. Kaslara giden oksijeni verimli olarak kullanılmasına katkıda bulunan pancar spor yapanların egzersiz sırasında dayanıklılığını artırır. İçerdiği betalainler ve diğer antioksidanlar, kalp sağlığını destekler. Potasyum içeriği de normal kas ve sinir sistemi işlevleri açısından destekleyicidir. Lif bakımından zengin olması nedeniyle sindirim sisteminin düzenler ve bağırsakların çalışmasına yeterli su tüketimiyle birlikte katkı sağlar. Kan dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle beyne ulaşan kan akışını destekler. Pancar, betain adı verilen bir bileşen içerir. Bu madde karaciğerin normal işlevlerinde rol oynar.