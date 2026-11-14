Yolsuz Eko’yu kurtarayım derken partiyi parçaladı: 'CHP'nin başına gelmiş en kötü şey Özgür Özel!'

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, köşe yazısında CHP'deki siyasi gelişmelere ve bazı belediye başkanlarının parti değiştirebileceğine ilişkin kulis iddialarına yer verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konu alan Genç, Mansur Yavaş'ın ikna edilemediğini, İzmir ve Bursa'nın AK Parti'ye geçtiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de AK Parti'ye katılacağının konuşulduğunu belirten Genç, Afyonkarahisar ve Aydın belediyelerinin daha önce parti değiştirdiğini ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye geçebileceğine yönelik kulis bilgileri bulunduğunu aktaran Genç, Manisa, Muğla ve Uşak belediyeleri için de benzer iddiaların gündemde olduğunu yazdı. Yaşanan gelişmeleri CHP'deki çözülmenin göstergesi olarak değerlendiren Genç, yolsuzluk davalarının ardından daha fazla kişinin partiden uzaklaşabileceğini savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren yazar, “CHP'nin ‘başına gelmiş’ en kötü şeydir Özgür Özel. Bu kadar beceriksizi görülmedi” ifadelerini kullandı.

işte o yazı:

2024 yerel seçimlerini değerlendirirken; "47 yıl sonra CHP'ye kazandırdık..." diyordu.

Pardon siz kimsiniz?

Yeni Parti Genel Başkanı!

Güler misin ağlar mısın..!?

"Her şeyleri absürt" diyorum da inanmıyorsunuz.

Ebedi cumhurbaşkanı adayı Eko İstanbul'da yok artık.

Mansur'u ikna edemedi, İzmir ve Bursa AK Parti'ye geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Afyonkarahisar ve Aydın belediyeleri zaten daha önce geçmişti. İlçeleri saymıyorum bile.

Geriye ne kaldı peki?..

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de Yeni Parti'den istifa etti. Onun da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor kulislerde. Manisa, Muğla ve Uşak belediyeleri için de aynı kulis bilgileri var.

Anlaşılan o ki yolsuzluk davaları sonuçlandığında kimse orada olmak istemiyor. Çünkü herkes biliyor neyin gelmekte olduğunu.

Ulan böyle giderse, yıllar boyu yerel seçimlerde kazandığı belediyelerden daha fazlasını yönetecek AK Parti.

Ezcümle "birinci olduk heyoo" diyerek sevindi. Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk-hırsızlık davasının baş sanığı Eko'yu kurtarayım derken CHP'yi 2 yıl içinde paramparça etmeyi becerdi.

Dinden çıktı, mürtet oldu. Aldığı belediyeleri teke tek kaybetti. Elinde kaldı sapı!

Bir sonraki seçimleri görür mü bilinmez.

CHP'nin "başına gelmiş" en kötü şeydir Özgür Özel.

Bu kadar beceriksizi görülmedi.

Efendim sağanak yağmur altında konuşmuş, aldırmamış gömlek üstüne yapışmış, ne kadar büyük bir lidermiş, ıslak beyaz gömlekle yürümüş!..

Ulan yürümekle olsaydı o iş Gandi Kemal bugün dünya lideriydi! Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Üstelik o da "kolsuz beyaz fanila" giydi. Lakin ilk hançeri sizden yedi.

Sizde eksik olmaz hançerci.

Ne demişler? "Men dakka dukka!.,"

Demem o ki, partinde durumlar kötü, kolla kendini!..