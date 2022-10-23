Reyting sonuçları açıklandı: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Gecenin Ucunda reyting sıralaması! 22 Ekim Cumartesi yarışı kim önde bitirdi?

22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de Gecenin Ucunda ve Show TV'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 22 Ekim 2022 Cumartesi reyting sıralaması

22 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

22 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Kardeşlerim", 3.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti, 3.sırada "Kardeşlerim" yer aldı.

ABC'de ilk 10 totalde birinci sırada TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet yer aldı.

22 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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