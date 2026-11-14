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Dünya ABD bu skandalı konuşuyor! Eski CIA başkanının oğlunun telefonundan pislik aktı!
Dünya

ABD bu skandalı konuşuyor! Eski CIA başkanının oğlunun telefonundan pislik aktı!

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ABD bu skandalı konuşuyor! Eski CIA başkanının oğlunun telefonundan pislik aktı!

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan’ın 40 yaşındaki oğlu Kyle Brennan, çocuk istismarı içeriklerini bulundurmak ve taşımakla suçlanıyor. FBI ajanları, Brennan'ı Virginia'daki iş yerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

ABD’de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

FBI İŞYERİNE OPERASYON DÜZENLEDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, FBI ajanları 40 yaşındaki Brennan’ı Virginia eyaletinin Herndon kentindeki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, FBI’ın Brennan’ın kişisel cep telefonuna yönelik arama kararını dün gece uyguladığı belirtildi. Bugün Virginia eyaletinden bir hakimin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Brennan’ın, "istismar içeriklerini taşıma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Brennan’ın gün içinde Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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