ABD'de bomba paniği! Etanol tesisine ihbar yapıldı, iki şehirde tahliye başladı

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Peoria kentinde bomba ihbarı üzerine geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. BioUrja Renewables adlı etanol tesisine yönelik yapılan ihbar, çevredeki yerleşim bölgelerinde tahliye kararının alınmasına neden oldu.

Peoria polisinin harekete geçmesinin ardından yalnızca tesisin bulunduğu bölge değil, komşu East Peoria kentinin bazı kesimleri de güvenlik önlemleri kapsamına alındı.

1,6 KİLOMETRELİK ALAN BOŞALTILIYOR

Polis ekipleri, olası tehlikeye karşı tesisin yaklaşık 1,6 kilometre yarıçapındaki bölgede yaşayan ve çalışanların bulundukları binalardan ayrılmasını istedi.

Tahliye kararı kapsamında bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılmaya başlandı.

Güvenlik güçleri, vatandaşların tahliye edilen alanlara girmemesi için çevrede önlem aldı.

ŞÜPHELİ PAKET BİLDİRİMİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

ABD merkezli CBS Chicago'nun aktardığı bilgilere göre olay, BioUrja Renewables tesisinin içinde veya yakınında şüpheli bir paket bulunduğu yönündeki bildirim üzerine başladı.

İhbarın ardından Peoria polisi tesiste arama çalışması başlattı.

Paketin içeriğine ve gerçek bir patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bomba ihbarının ardından Peoria ve East Peoria'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ekipleri, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye ulaşımı sınırlandırmak amacıyla çok sayıda sokağı araç trafiğine kapattı.

Bölgede yaşayanların güvenli alanlara yönlendirilmesi için tahliye uygulaması başlatıldı.

EVLERİNİ TERK EDENLER İÇİN İKİ MERKEZ AÇILDI

Yetkililer, tahliye edilen vatandaşların geçici olarak kalabilecekleri iki ayrı merkez belirledi.

Peoria kentinde Manual Academy, komşu East Peoria'da ise EastSide Centre tahliye edilenlerin kullanımına açıldı.

Evlerinden ve iş yerlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların bu merkezlere başvurabileceği bildirildi.

ETANOL TESİSİNDEKİ ARAMA SÜRÜYOR

Bomba ihbarının yapıldığı BioUrja Renewables tesisi, etanol üretimi alanında faaliyet gösteriyor.

Etanol, başta yakıt üretimi olmak üzere farklı sanayi alanlarında kullanılan yanıcı bir alkol türü olarak biliniyor.

Bu tür tesislerde olası yangın ve patlama tehlikelerine karşı güvenlik tedbirleri büyük önem taşıyor.

Polisin başlattığı arama çalışmasının sonucuna ilişkin paylaşılan ilk bilgilerde kesin bir tespit yer almadı.

İhbarın gerçek olup olmadığı ve tahliye kararının ne zaman kaldırılacağına ilişkin yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.