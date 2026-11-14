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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir

KKTC kuruluşunun 43'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunan MHP Devlet Bahçeli "Kıbrıs Türk devletinin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli, "Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi nişanesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hür yaşama azmini ve egemenlik hakkını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu ilan, nice fedakarlıklarla yoğrulmuş mücadelenin, sarsılmaz bir milli iradenin ve devletleşme kararlılığının tezahürüdür. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü vakfeden Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi ve bu kutlu dava uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

 

'15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının en kıymetli kazanımı, milli egemenliğinin teminatı ve Türk milletinin tarihi sorumluluğunun müstesna bir eseri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kıbrıs Türk devletinin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz Kıbrıs Türk halkına esenlik ve refah diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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