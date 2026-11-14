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Gündem Havlucuların partisinde birinci olağan kurultay: CHP’de şaibesi tescillenen Özel’in yeni tiyatrosu
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Havlucuların partisinde birinci olağan kurultay: CHP’de şaibesi tescillenen Özel’in yeni tiyatrosu

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Havlucuların partisinde birinci olağan kurultay: CHP’de şaibesi tescillenen Özel’in yeni tiyatrosu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın yargının verdiği "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesi ve genel başkanlık koltuğunun Kemal Kılıçdaroğlu’na iade edilmesinin ardından siyasi faaliyetlerini YENİ Parti'de sürdüren Özgür Özel, bugün Ankara Spor Salonu'nda kurultay sahnesine çıkıyor. Siyasi rakipleri ve muhalif medya organlarının, CHP dönemindeki belediye ve otel odası skandallarına atıfla "havlucular" olarak nitelediği kadroların yeni adresi olan kurultayda, Parti Meclisi üye sayısının 80'den 150'ye çıkarılması oylanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yürütülen tartışmalı kurultay sürecinin mahkeme tarafından butlan sayılması ve genel başkanlık koltuğunun yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmesinin ardından siyasette yeni bir arayışa giren Özgür Özel, kurduğu "havlucuların partisi" YENİ Parti ile Ankara Spor Salonu'nda kurultay toplanmasına gidiyor.

Havlucuların partisi Yeni Parti'de gözler birinci olağan kurultaya çevrildi. CHP'deki şaibeli kurultay skandallarının baş aktörü Özgür Özel, şimdi de Yeni Parti'de tek aday olarak kurultaya gidiyor. Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak Birinci Olağan Kurultay'a yaklaşık bin 200 delege katılacak.  

CHP’deki şaibeleri Özgür Özel'in kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

ÖZEL, YENİ PARTİ'DE KADRO DAĞITIYOR

Parti yönetiminin yeniden şekilleneceği kurultay öncesi Kurucular Kurulu planlanan tüzük değişiklikleri için toplandı. Toplantıda Parti Meclisi'nin üye sayısının, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi. Parti Meclisi'nde farklı meslek grupları, sendikalardan temsilciler ve alanında tanınan isimlere yer verilmesi öngörülüyor.

Kurucular Kurulu, Etik Kurul oluşturulmasına da karar verdi. Bu değişiklikler Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacak.

Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak kurultaya yaklaşık bin 200 delege katılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel'in kurultayın ardından Yeni Parti'nin merkez yönetim kurulunda da büyük değişiklik yapacağı belirtildi. 

CHP hariç tüm siyasi partilerin kurultaya davet edildiği bildirildi. Kurultayda partililerin beğenisine sunulmak üzere dört farklı şarkı hazırlandığı da öğrenildi.

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