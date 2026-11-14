Kılıçarslan 5816 kılıcını ve laikçi linci yazdı… Kamalist azgınlık daha kaç kurban alsın?

Kılıçarslan, şunları yazdı:

“Bir Osmanlı subayı olarak memleketin düşman işgalinden kurtulması için inisiyatif alan, namuslu askerlerle, dindar sosyoloji ile, memleketin entelektüel temsilcileriyle ittifaklar yaparak düşmanı yenen Mustafa Kamal, kendisiyle pek fazla dert biriktirebileceğim biri değil. Atatürk ise, düşmanı yendiği memleketi benim ve pek çok insanın hiç arzu etmediği, onaylamadığı, istemediği bir yöne götüren, uyguladığı aşırı tuhaf ve semptomik modernleşme hamleleriyle bilinçlerimizi yaralı hale getiren bir politikacı.

Temel Kamalizm ise Atatürk’ün mirasını memlekette kendisine benzemeyen ne kadar ideoloji, düşünüş biçimi, duyumsayış, yönelim varsa onları ortadan kaldırmak, yok etmek için kullanan korkunç bir akıl dışı ideoloji. Kendini ‘doğmuş olmakla ayrıcalıklı’ sayan, oligarşik bir akıl tutulması Kamalizm. Memleketi ‘herkesin birlikte yaşayabileceği bir yer’ olarak değil de babasının tapulu tarlası sayan bir tahakküm, bir azgınlık biçimi. Senelerdir 10 Kasım sabahlarını ya evde ya da ofiste geçirmeye azmetmiş durumdayım. Bunun basit iki nedeni var. Birincisi elbette tazim duruşunda bulunmamak.

İkincisi de trafikte ya da sokakta o saygı duruşuna yakalanıp, yoluma devam edip, Mustafa Kemal’i seven insanlara saygısız gelecek bir davranışta bulunmamak. Sorun da tam burada başlıyor söz konusu Kamalizm olduğunda. 10 Kasım günü sergilenen tazim ile ilgili küfür ya da hakaret içermeyen eleştiri yapma hakkım saklıdır. Fakat hayır. Bu ve buna benzer görüşleri serdeden herkes ya 5816 nolu o kanuna ya da doğrudan ‘Kamalist kurban ayini’ne konu edilerek bitiriliyor. Bu 10 Kasımın Kamalist azgınlık kurbanı -kendisinden hiç hazzetmediğimi açıkça canlı yayında falan da ifade de ettiğim- Hacı Yakışıklı olmuş. Ne sebeple?

‘Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır’ dediği için. Yuh artık. Bin kere yuh. Bir başka yuh da Hacı Yakışıklı’ya ne yazması gerektiğini söyleyecek kadar içselleştiren abilerinin adamcağız hakkında tek kelam etmemesi. Geldiğimiz halin manzarası budur ve bu kadardır…”