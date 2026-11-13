Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

Trablusşam kentindeki programları kapsamında Osmanlı Cihan Devleti’nin Ulu Hakanı Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunlarından Selma Sibai’yi evinde ziyaret eden Erdoğan, ecdat mirasına ve emanetlerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

ECDADIN EMANETİNE VEFA ÖRNEĞİ!

Lübnan temasları sırasında Trablusşam halkının büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Necmeddin Bilal Erdoğan, programının en özel duraklarından birini Sultan II. Abdülhamid’in ailesine ayırdı. Ulu Hakan’ın torunlarından Selma Sibai’nin Trablusşam’daki hanesine konuk olan Erdoğan, samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette aileyle yakından ilgilendi.

TRABLUSŞAM SOKAKLARINDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA!

Beyrut’taki resmi ve sivil toplum programlarının ardından cuma namazı için Trablusşam’a hareket eden Necmeddin Bilal Erdoğan, kente girişinden itibaren büyük bir coşkuyla karşılandı. Ellerinde ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla meydanları dolduran çok sayıda Lübnanlı vatandaş, attıkları sloganlar ve sevgi gösterileriyle Türkiye’ye olan derin muhabbetlerini ortaya koydu.

SEVGİ SELİNDEN İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ!

Cuma namazının eda edilmesinin ardından Trablusşam’ın tarihi sokaklarında yürüyüşe geçen Bilal Erdoğan, kendisini yakından görmek ve selamlamak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevresini saran kalabalıkla tek tek tokalaşıp selamlaşmaya çalışan Erdoğan, oluşan sevgi seli nedeniyle zaman zaman adım atmakta dahi güçlük çekti. Yürüyüş boyunca dinmeyen coşku ve dalgalanan Türk bayrakları, Trablusşam halkının Türkiye’ye duyduğu gönül bağını bir kez daha gözler önüne serdi.