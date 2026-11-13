Avrupa'da teknolojik esaret paniği! Von der Leyen acı gerçeği itiraf etti: "En az 500 milyar avro lazım!"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın yapay zeka alanında teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek için en az 500 milyar avroluk yatırıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Liderlerin, Mistral Üst Yöneticisi (CEO) Arthur Mensch ve Nobel ödüllü Geoffrey Hinton'ın katılımıyla yapay zekanın sunduğu fırsatları ve riskleri ele aldığını anlatan von der Leyen, bu teknolojinin gelecek on yılları şekillendireceğini vurguladı.

- Yapay zeka dönüm noktası

Von der Leyen, "Her nesil, önümüzdeki on yılları şekillendiren teknolojik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalır. Bizim neslimiz için bu dönüm noktası yapay zekadır. Avrupa'nın bu konuda doğru adımları atması şart." dedi.

Avrupa'nın dünya çapında sanayi kuruluşlarına, köklü üretim geleneğine, güçlü bilimsel uzmanlığa ve büyük miktarda değerli sanayi verisine sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, bu güçlü yönlerin küresel liderliğe dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, önceliklerinin yapay zekanın hızla ve yaygın biçimde kullanılması, teknolojik kapasite ve bağımsızlığın güçlendirilmesi ile güven oluşturacak açık kuralların belirlenmesi olduğuna işaret etti.

AB'de işletmelerin ortalama yüzde 37'sinin yapay zeka kullandığını belirten von der Leyen, yapay zekayı "ekrandan gerçek dünyaya taşımak" istediklerini söyledi.

Von der Leyen, yapay zekanın en fazla değer ve etki yaratabileceği sektörlere odaklandıklarını, somut adımlar içeren çalışmalarının ilk bölümünü iki hafta içinde açıklayacaklarını bildirdi.

Avrupa'nın büyük ölçekli hesaplama kapasitesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan von der Leyen, araştırmacıların ve girişimlerin Avrupa genelindeki 19 yapay zeka fabrikası üzerinden süper bilgisayar altyapısına erişebildiğini anlattı.

Von der Leyen, bu altyapıyı yapay zeka gigafabrikalarıyla genişlettiklerini belirterek, "Halihazırda planlama aşamasında olan 7 adet yapay zeka gigafabrikası bulunuyor ve bu tesisler için yaklaşık 30 milyar avroluk bir kaynak harekete geçirebiliriz." diye konuştu.

Daha fazla işlem kapasitesinin Avrupa'nın yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kilit bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Yapay zeka konusunda bahsettiğim hedefler devasa yatırımlar gerektiriyor. Tahminlerimize göre en az 500 milyar avroluk bir yatırıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın canlı bir girişim ekosistemi oluşturduğunu ancak çok sayıda şirketin büyümek için gerekli desteği bulamadığını anlatan von der Leyen, bu nedenle Scaleup Europe Fonu'nu kurduklarını aktardı.

Von der Leyen, çipler, hesaplama kapasitesi ve en ileri yapay zeka modellerine yönelik büyük yatırımlardaki açığın giderilmesi gerektiğine işaret ederek, Tasarruf ve Yatırım Birliği'nin tamamlanmasının ve özel yatırımların çekilmesinin önemini vurguladı.

AB'nin bir sonraki uzun vadeli bütçesinin de bu hedefi yansıtması gerektiğini belirten von der Leyen, liderlerde teknolojik bağımsızlığın finansmanı konusunda ortak bir irade gördüğünü ve bir sonraki toplantıda iddialı bir teklif sunacağını bildirdi.

- AB liderlerinden ilk kapsamlı yapay zeka değerlendirmesi

AB Konseyi Başkanı Costa da liderlerin yapay zeka konusunda ilk kapsamlı görüşmelerini gerçekleştirdiğini belirterek, yapay zekanın çağın en önemli teknolojisi olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın üretkenlik artışından kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine kadar çeşitli alanlarda yapay zekadan yararlanması gerektiğini söyleyen Costa, risklerin de etkin şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Costa, stratejik özerkliğin sağlanması için Avrupa'nın yapay zeka değer zincirinin kritik alanlarında öncü ve bağımsız bir aktör haline gelmesi gerektiğini anlattı.

Avrupa'nın kendi rekabetçi yapay zeka modellerini geliştirmek için kamu ve özel sektör yatırımlarını harekete geçirmesi gerektiğine işaret eden Costa, küresel rakiplere yetişmek için önemli ilave finansman gerektiğini bildirdi.

Costa, AB'nin gelecek uzun vadeli bütçesinin ve yeni Avrupa Rekabetçilik Fonu'nun belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Yapay zekada riskleri yönetmeye yönelik açık denetim mekanizmalarının toplumun güveni için ön koşul olduğunu söyleyen Costa, "Güven olmadan yapay zeka stratejisi başarılı olamaz." ifadesini kullandı.

Costa, AB'nin yapay zeka yönetişimi konusundaki deneyimini küresel standartları şekillendirmek için kullanabileceğini belirterek, Birliğin G7, G20 ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki tartışmalarda etkin olması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın iş gücü piyasasına ve Avrupa'nın sosyal modelinin sürdürülebilirliğine etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Costa, yapay zekanın 5 Şubat’taki AB Liderler Zirvesi'nde yeniden görüşüleceğini sözlerine ekledi.