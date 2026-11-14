Altınok: Türkiye hem müttefik hem stratejik ortak… Eski imparatorluk, bölgeye dönüyor!

Sabah yazarı Melih Altınok, İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’ye bıraktığı bölgesel etkinliğini yeniden artırmaya çalıştığını yazdı. Melih Altınok, Sabah’taki köşesinde şunları yazdı: “Brexit sonrası İngiltere, AB'nin ortak dış politika disiplininden kurtulup ikili ilişkileri merkeze aldı. Brüksel'in uzlaşı arayışına takılmadan, doğrudan Ankara'yla iş yapmayı tercih ediyor. Bu tercih tesadüf değil. Brexit'in kendisi de sembolik yetkileri olan Kraliçe Elizabeth'in risk aldığı bir süreçti. O günden beri İngiltere, Avrupa Birliği'nin prangalarından sıyrılıp kendi başına ikili ilişkiler kurma kapasitesini artırdı. Birkaç gün önce Ankara'da ORSAM ile Oxford Üniversitesi'nin ortak düzenlediği toplantı da aynı çizgideydi. Antalya'daki COP31 de bu tablonun parçası. Trump yönetimi iklim zirvelerini ekonomik çıkarlarına zarar veren bir çerçeve olarak gördüğü için resmi heyet göndermedi. Kral Charles ise zirvenin katılımcılarına samimi bir mesaj yolladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. İngiltere Dışişleri Bakanı da oradaydı. ABD'nin boşalttığı alanda İngiltere, Türkiye'yi merkeze koyarak görünür oldu. Türkiye'nin Rusya'nın yanı başında olması da cabası. Karadeniz, Montrö, NATO'nun güney kanadı... İngiltere, ABD'nin yükünü azaltmaya çalışırken Türkiye'yi hem ittifak içinde hem de Rusya'ya yakın coğrafyada stratejik ortak olarak görüyor. Eski imparatorluk, bölgeye dönüyor. Ama üs kurarak değil. Müttefikleriyle, özellikle Türkiye'yle ilişkilerini sıkılaştırarak. Eskinin aksine, daha sessiz, daha dolaylı bir geri geliş”