Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları? Ben Bu Cihana Sığmazam 4.bölüm full izle! BBCS (Ben Bu Cihana Sığmazam) 4. Bölüm izle reklamsız!

Atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Leyla'nın Cezayir'e söylediği 'Seni bir daha görmek istemiyorum!' sözü damga vurdu. Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölümü reklamsız izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm full izle tek parça!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi oyuncular yer alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir?

atv'nin ekrana damga vurmaya hazırlanan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır.

Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır.

Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır. Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister.

Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir.

Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır.

Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.