Erik, armut gibi ağaçlara sarmaşık sarılı olan ökse otu insan vücuduna çok faydalı olan yarı asalak bir bitki türüdür. Meyve insanlar için zararlıdır, fakat kuşlar için çok faydalı olan bir besin türüdür. Özellikle tansiyon hastalarının çok tercih ettiği bir ot türüdür. İnanılmaz ökse otunun faydaları nelerdir?, ökse otu çayının faydaları nelerdir?, işte bunların yanıtı…

Ökse Otunun Faydaları Nelerdir?

Özellikle yüksek tansiyon için kullanılan ve tercih edilen bir bitki türüdür. Yüksek tansiyonu düşürmektedir.

Kanser hastalarının aldığı kemoterapinin vücuda verdiği zararlar için kemoterapi sonrasında kullanılmaktadır.

Kalp ve damar hastalıkları için etkili bir ot türüdür.

Kan basıncını düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

Ökse otunun diğer bir özelliği ise sinirliliğe ve kas kasılmalarına iyi gelmesidir.

Astıma da iyi gelen bir bitkidir.

Mide de belli sebeplerden dolayı oluşan mide kasılmalarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Hastalıkların sebep olduğu öksürüğün kesilmesine de yardımcı olmaktadır.

Bağırsakların yapmış olduğu ishalin kesilmesinde de katkısı büyüktür.

Ayrıca sara hastalığının tedavisinde de kullanılan bir ottur.

Yapılan bir araştırmaya göre beyin tümörünü engellediği de bilinmektedir.

Dinlendirici ve uyku getirici özelliği bulunduğu için uyku sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Aşırı ağrılı ve kramplı adet döneminin daha sakin ve ağrısız geçmesini de sağlamaktadır.

Kanserle de mücadele etmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirme de önemli etkilere sahiptir.

Üst solunum yolu hastalıklarına karşı da iyi gelmektedir.

Göğüs sıkışmasında da kullanılmaktadır.



Ökse Otunun Kullanımı Nasıldır?

1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ökse otunun atın ve 7-8 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra süzün ve ılık şekilde tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.

4 defa 7 gün olacak şekilde günde 1 bardak tüketin ve 3 gün ara verin daha sonra diğer 7 günleri de devam edin. Toplam da 28 gün olacak ara verilen 3 gün dahil değildir.

Her defasında mutlaka taze demlenmelidir.

Ökse otunun sakın meyvelerini tüketmeyin insanlar için zehirlidir.

Hamile ve hamilelik şüphesi olanlar kullanmasınlar.

Kullanmadan önce doktorunuza danışınız.