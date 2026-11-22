Demek ki asıl dertleri Rum Kesimi’ymiş! İki yüzlü AB'den Türkiye'ye küstah şart!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde her gün yeni şartlar öne süren AB'nin asıl derdini Rum Lider Nikos Hristodulidis açıkladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ilerleme sağlanmasının Kıbrıs sorununda gelişme yaşanmasına bağlı olduğunu savunan Hristodulidis, Brüksel’in Türkiye ile ilişkilerinde Kıbrıs meselesini göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde Kıbrıs meselesi üzerinden yaşanan görüş ayrılıkları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeniden gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AB yetkilisiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden bağımsız değerlendirilmesine karşı çıktı.
Rum basınında yer alan haberlere göre; Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde ilerleme sağlanması için Kıbrıs sorununda gelişme yaşanması gerektiğini belirten Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesini Türkiye ile ilişkilerinde dikkate alması gerektiğini savundu.
Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere de değinen Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü toplantı düzenlenmesini beklediğini belirtti. Hristodulidis, söz konusu toplantının genişletilmiş konferansa ve müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlamasını istediğini ifade etti.