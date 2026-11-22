Moskova'dan Batı'ya çok sert sözler! Lavrov, o bakanlar için akıllarının yerinde olmadığını söyledi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'in Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarını destekleyen çıkışlarına ateş püskürdü.
Rus devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lavrov, söz konusu bakanları hedef alarak ağır ifadeler kullandı.
BATILI BAKANLARIN UKRAYNA DESTEĞİNE SERT TEPKİ
Rossiya 1 televizyon kanalında Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sergey Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'in Ukrayna ordusunun Rusya topraklarını hedef almasına destek veren açıklamalarını eleştirdi. Moskova'nın Batı'nın bu tutumuna yönelik tepkisini dile getiren Lavrov, gerilimi tırmandıran bu yaklaşımlara sert çıktı.
LAVROV: AKLI YERİNDE OLMAYAN ŞAHISLARIN AÇIKLAMALARINI YORUMLAYAMAM
Pistorius ve Streeting'in sözlerine doğrudan yanıt vermeyi reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı mevkidaşlarını hedef alan zehir zemberek bir ifade kullandı. Lavrov, söz konusu isimlerin akıllarının yerinde olmadığını savunarak, aklı yerinde olmayan şahısların açıklamalarını yorumlayamayacağını dile getirdi.