Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında, kendisini "medrese hocası" olarak tanıtan bir vatandaşın siyasi tercihleri, ekonomi ve toplumsal hayata ilişkin değerlendirmeleri öne çıktı.

SİYASİ TERCİH VE "MASLAHAT-MEFSEDET" VURGUSU

Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetle kıyaslanmasının doğru olmadığını savunan kişi, hataların bulunabileceğini ancak mevcut yönetimin diğer seçeneklere göre daha hayırlı olduğunu ifade etti. Asker-polis ilişkileri, altyapı, sağlık ve savunma alanındaki çalışmaları hatırlatarak nankörlük edilmemesi gerektiğini dile getiren konuşmacı, kararlarını İslam hukukundaki *maslahat ve mefsedet* (fayda ve zarar) ilkesine dayandırdığını belirtti. Konuşmacı, iki kötüden zararı daha az olanın tercih edilmesi gerektiğini savunarak, böyle bir durumda sorulsa dahi bu yönde görüş bildireceğini söyledi.

Muhalefet isimlerine ilişkin değerlendirmesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i ciddiye almadığını öne süren konuşmacı, ileride olası bir yarışta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kalması halinde Mansur Yavaş'ı tercih edeceğini kaydetti.

EKONOMİYE BAKIŞ: "İHTİYAÇTAN DEĞİL, İHTİRASTAN"

Ekonomik koşullara dair yorumunda meseleye İslami bir çerçeveden baktığını aktaran vatandaş, vatandaşların tepkilerinin gerçek bir ihtiyaçtan ziyade ihtirastan kaynaklandığını savundu. Peygamber Efendimizin açlıktan karnına taş bağladığını hatırlatarak günümüz şartlarıyla kıyaslama yapan konuşmacı, gelirin artmasının talepleri bitirmeyeceğini öne sürdü. Trafikteki araç yoğunluğunu ve marketlerdeki hareketliliği gerekçe göstererek ekonominin sanıldığı kadar kötü olmadığını savundu ve "Nasılsanız öyle yönetilirsiniz" sözüyle toplumun kendi durumunu hak ettiğini ifade etti.

KULLUK, ŞÜKÜR VE TOPLUMSAL YAŞAM

Toplumun İslam'a uygun yaşayıp yaşamadığı sorusuna da değinen konuşmacı, günlük hayatta şükür ve kulluk bilincinin zayıfladığını savundu. Yaşanan sıkıntıları ve afetleri hatırlatarak Allah'a karşı kulluk ve şükrün önemine dikkat çeken vatandaş, toplumsal davranışların ve tutumların yaşanan tabloda belirleyici olduğunu öne sürdü.