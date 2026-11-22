HER HAMSTRING YARALANMASINDA MR GEREKMİYOR! Hamstring yaralanmalarında tedavinin belirlenmesi için öncelikle fizik muayene ve sakatlanmanın nasıl gerçekleştiğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yüksel, “Hastayı dinliyor, yaralanmanın oluş mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda spor sırasında çekilen video kayıtları da bize yardımcı olabiliyor. Her hamstring yaralanmasında MR istemiyoruz. Yaralanmaların büyük bir kısmı 4-6 haftalık istirahat, soğuk uygulama, güçlendirme egzersizleri ve fiziksel rehabilitasyonla tedavi edilebiliyor. Ancak 4-6 haftaya rağmen geçmeyen ağrılarda veya üst düzey sporcularda yaralanmanın derecesini ve yerini belirlemek için MR gerekebiliyor” dedi. SPORA DÖNÜŞTE YARALANMANIN DERECESİ ÖNEMLİ Hamstring yırtıklarında iyileşme süresinin yaralanmanın şiddetine göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, birinci derece kas yaralanmalarıyla ileri dereceli yırtıkların aynı sürede iyileşmediğini vurguladı. Tedavi sürecinde yaralanmanın derecesinin belirlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, uygun istirahat, güçlendirme çalışmaları ve fizik tedaviyle hastaların büyük bölümünün yaralanma öncesindeki fiziksel seviyelerine dönebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Yüksel, “Sporda sadece hızlı koşmak önemli değil. Önemli olan sağlıklı kalabilmek ve fiziksel aktiviteyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek” diye konuştu.