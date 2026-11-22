CANLI ANLATIM: Konyaspor - Beşiktaş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşılaşıyor. Karşılaşma Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
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Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
10' GOL! D. Vlahovic
3' Konyaspor sağ kanattan etkili geldi. Deniz topu içeri çevirdi, Djalo’dan seken topa Ndidi kayarak müdahale etti. Ardından Nübel çıkarak topu kontrol etti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.