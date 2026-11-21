CHP'de yaşanan siyasi ayrışmanın ardından Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye belediye başkanı geçişleri sürerken, yerel yönetimlerdeki parti değişiklikleri de gündemden düşmüyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan belediye başkanı ve başkanvekillerinin sayısı 45'e ulaştı. Bu tartışmalar sürerken Av. Ertuğrul Akar, katıldığı bir programda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yönetim modelinin yeniden ele alınması gerektiğini savunarak, siyasi ideolojiler yerine merkezi hükûmetle koordineli hizmet anlayışının esas alınmasını önerdi. Akar, "Bizim için parti isminin önemi yok. Bizim için önemli olan hizmettir." sözleriyle dikkat çekti.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Av. Ertuğrul Akar, katıldığı bir yayında yerel yönetim anlayışını değiştirecek bir teklifte bulunarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin siyasi ideolojiler üzerinden değil, hizmet odaklı bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini söyledi. Akar, söz konusu şehirlerin merkezi hükûmetle birlikte yönetilmesinin yatırım ve hizmetlerin daha güçlü şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını savundu.

Av. Ertuğrul Akar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve turistik açıdan önemli merkezleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in yönetim anlayışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehirlerin siyasi ideolojik tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirten Akar, bu şehirlerin önceliğinin hizmet olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olduğunu vurgulayan Akar, şehirdeki mevcut görüntüyü eleştirerek, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler siyasi ideolojiyle yönetilecek yerler değil. Buralar, hizmetin mecbur olduğu yerlerdir. Çünkü Türkiye denildiğinde görsel olarak vitrin İstanbul'dur. İstanbul ise çöp oldu, rezalet hâle geldi. Bu durum sadece trafik problemiyle ilgili değil." dedi.

“BİR BAŞKENTE GİRDİĞİNİ ANLIYORDUN”

Geçmiş dönemlerde İstanbul'da hayata geçirilen şehircilik uygulamalarına değinen Akar, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dönemini örnek gösterdi. Akar, "Eskiden havalimanından, Anadolu Yakası'ndan veya Avrupa Yakası'ndan İstanbul'a giriş yaptığın zaman, Kadir Topbaş dönemini hatırlıyorsun. Duvarların süslenmesine kadar özel önem veriliyordu. Bunun için Japonya'dan özel sistemler getirilmişti. Büyük bir şehre, bir başkente girdiğini anlıyordun. Şimdi ise şehre girdiğinde çöplükle karşılaşıyorsun. Şu an bence İstanbul, pislik konusunda İzmir'i de geçti." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki çevre ve şehircilik sorunlarına da dikkat çeken Akar, "Haliç eski kokusuna geri döndü. Yollar aynı, duvarlar leş gibi, her yer reklam panosuna döndü. Şehircilik anlayışı gitti." diye konuştu.

“MERKEZİ HÜKÛMETLE BİRLİKTE YÖNETİLMELİ”

Akar, İstanbul, Ankara ve İzmir'in merkezi hükûmetle birlikte yönetilmesinin yatırım ve hizmetlerin önünü açacağını savundu. Büyükşehirlerin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"Buraları merkezi hükûmetle birlikte yönetsen en azından yatırım yapılır. Oy almak, bir sonraki seçimde yeniden seçilmek için bile olsa büyükşehre yatırım yapılır. İnsan, 'Buradan ben oy alıyorum.' der. Ancak o sistem bitti. İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in Türkiye'nin vitrin yüzü olduğu gerçeği göz ardı ediliyor. Bu şehirler yalnızca iç siyasette değil, dış politikada da ülkenin vitrin yüzüdür. Ekonominin büyük bir bölümü de burada dönüyor."

Bu şehirlerin yalnızca yerel yönetimlerin imkânlarıyla değil, merkezi hükûmetin gücüyle de desteklenmesi gerektiğini belirten Akar, "İl ve ilçelerde de belediye başkanının atayacağı kişilerle, merkezi hükûmetten gelen güç bir araya getirilerek daha rahat, daha konforlu ve daha güçlü hizmet sunulması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

“BİZİM İÇİN PARTİ İSMİNİN ÖNEMİ YOK”

Türkiye'nin sanayi, turizm ve gelir kaynakları bakımından büyükşehirlerin stratejik konumuna dikkat çeken Akar, "Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi Marmara Bölgesi, turizm bölgesi Ege Bölgesi, başkenti ise Ankara'dır. Sanayinin, turizmin ve Türkiye'deki gelirlerin merkez üssü de buralardır. Buraları sadece oy alarak bir siyasi partiye verdiğinde, Ekrem İmamoğlu ve şimdiki yeni partililer, o muhalefet anlayışıyla bu iş olmaz. Milyar dolarları yurt dışına kaçırarak bu iş olmaz. Merkezi hükûmet gelecek, hizmetini yapacak ve gidecek. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki yönetim uygulamalarını da hatırlatan Akar, "Biz bu noktada parti devleti anlayışıyla değil, hizmet anlayışıyla hareket edilmesinden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi de iktidara gelebilir, Milliyetçi Hareket Partisi de iktidara gelebilir, AK Parti de iktidarına devam edebilir. Bizim için parti isminin önemi yok." dedi.

Akar, söz konusu şehirlerin yönetiminde temel ölçütün hizmet olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim için önemli olan; merkezi hükûmetin kontrolünde, geliri yurt dışına kaçırılmayan, insanların vergilerinin tekrar kendilerine hizmet olarak döndüğü, ülkenin ekonomisinin ve turizminin merkezi olan, ülkenin görünür yüzü ve vitrini konumundaki bu illerin sadece hizmet alması gerektiği noktasında bir duruştur." şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'UN CADDELERİNDE BİR GEZİN, DURUMU GÖRÜN”

Değerlendirmelerinin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Akar, eleştirilerinin 2019-2025 dönemindeki belediye yönetimine yönelik olduğunu belirtti.

Akar, "Ekrem İmamoğlu yüzünden bunu söylediğimizi düşünenler şunu söylüyor: 'Evsiz adamı çalıştırmadın.' Ya kardeşim, bu adam 2025 yılında tutuklandı. Bu adamın belediye başkanı olduğu tarih 2019 yılı. 2019 yılından 2025 yılına kadar yaptıkları yolsuzluklar... Hadi onu da geçtim, yargılamayı da geçtim. İşin dosyasında değilim. Dışarıdan bir insanı İstanbul'a getir, caddelerinde bir gezdir. 'Bu İstanbul burası mıymış?' der. Çok kötü durumda. Biz meseleye hizmet noktasından bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ DE 2019'DA BENZER BİR SİSTEM ÖNERMİŞTİ

Öte yandan Av. Ertuğrul Akar’ın büyükşehirlerin yönetim modeline ilişkin açıklamaları, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin 2019 yerel seçimleri öncesinde gündeme getirdiği yerel yönetim sistemi önerisini yeniden hatırlattı. Bahçeli, 2019 yılında yaptığı yazılı açıklamada, büyükşehir belediye başkanlarının seçilmesinin ardından ilçe belediye başkanlarını belirleyeceği yeni bir yerel yönetim modeli önermişti.

Bahçeli, önerisini, “Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin.” sözleriyle dile getirmişti.

Mevcut yerel seçim sistemindeki temsil ve yönetim dengesine dikkat çeken Bahçeli, “Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi olsun olmasına, ama ilçelerdeki irade büyükşehire istikamet çizmiyorsa, etki etmiyorsa buna ne diyeceğiz, nasıl yorumlayacağız?” ifadelerini kullanmıştı