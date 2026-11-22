Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın iki gün önce eski TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkında ortaya attığı ortaklık, para ve mafya tehditi iddialarına Arınç'tan cevap geldi.

Turanlı, iki gün önce canlı yayınında Bülent Arınç ile Kıbrıs'taki havalimanı projesi üzerinden yaşadığını öne sürdüğü anlaşmazlığı anlatmış, projede yüzde 15 kâr payı anlaşması yapıldığını ancak sonrasında kendisinden 10-15 milyon dolar istendiğini ve üzerine mafya gönderildiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyaloğu da aktaran Turanlı, Arınç'ın kendisini şikayet ettiğini öne sürmüştü.

BİR KELİMESİ BİLE DOĞRU DEĞİL

Arınç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Turanlı'nın kendisiyle ilgili anlattıklarının "bir kelimesinin bile doğru olmadığını" savundu. Turanlı ile hiçbir zaman kahve içmediğini, fotoğraf çektirmediğini ve bir araya gelmediğini belirten Arınç, "Esasen bu sevimsiz adamla hiçbir zaman bir araya gelmedim ve gelmek de istemem" ifadelerini kullandı.

Turanlı'nın iddialarının arkasında başka amaçlar olduğunu öne süren Arınç, açıklamasında Turanlı'nın program boyunca Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül hakkında ağır ithamlarda bulunduğunu, ardından gereksiz yere kendi ismini de tartışmaya dahil ettiğini söyledi.

HER KILIĞA GİRDİ

Turanlı hakkında geçmişte yayımlanan bir kitaba da dikkat çeken Arınç, Ergün Poyraz'ın 2017 yılında yayımlanan "Tilki ile Vals" adlı kitabının önsözünden bazı bölümleri paylaştı:

"Kitap 2017'de yayınlanmış. Ondan sonra da kendisi Türkiye'de bir saldırıya uğramış. Saldırı nedir, kim yapmıştır, o konulara girmiyorum. Kitabın önsözündeki bazı cümleler oldukça dikkat çekicidir.

'Her kılığa girdi; önceden sıkı ülkücü bir MHP'liyken, sonralarda Diyarbakır'da yaptırdığ AVM'nin adını 'Amed' koyarak adeta PKK'ya göz kırpıyordu. Aynı zamanda, Refah, ilk gözağrılarından biriyken, aralarda bir yerde sosyal demokrat oluyordu. Ardından dümeni AK Parti'ye kırıp ihaleler alıyordu... Ortağı Mustafa Ezici onun AK Parti aleyhine söylediği sözleri anlata anlata bitiremiyordu…'"

KIBRIS'TAKİ HAVALİMANI PROJESİ

Tartışmanın merkezindeki Kıbrıs'taki havalimanı projesine ilişkin kendi rolünü de anlatan Arınç, 2013-2015 yılları arasında başbakan yardımcılığı görevinin yanı sıra Kıbrıs'tan sorumlu olduğunu hatırlattı.

Havalimanının yeni terminal binasının açılış törenine resmî sıfatıyla katıldığını belirten Arınç, projeyi inşa eden Terminal Yapı'nın sahibi Alp Delimollaoğlu'nu çocukluğundan beri tanıdığını söyledi ve şu ifadelerle devam etti: "Yurt içinde ve yurt dışında çok büyük inşaat işleri yapmıştır. Şu anda da hem Özbekistan'da hem Libya'da hem de başka ülkelerde büyük işler alan bir insandır. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini çok iyi tanır ve çok sever."

TURANLI PROJEYE ORTAK OLMAK İSTEDİ

Arınç, konuyla ilgili Delimollaoğlu ile görüştüğünü belirterek kendisinden aldığı bilgileri aktardı. Buna göre Turanlı'nın projeye ortak olmak istediğini söylediği, taraflar arasında sözleşme imzalandığı ve havalimanı işletmeye açıldıktan sonra Terminal Yapı'nın kârdan pay almasının kararlaştırıldığı öne sürüldü. Ancak Arınç, Terminal Yapı'ya ödeme yapılmadığını ve Delimollaoğlu'nun bu nedenle Turanlı hakkında dava açtığını ifade etti. Davaların sonuçlanma aşamasında olduğunu belirten Arınç, Turanlı'nın kendisi hakkındaki açıklamalarının söz konusu davaları gölgelemeye yönelik olabileceğini ileri sürdü.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM

Turanlı'nın neden kendi ismini gündeme getirdiğini de sorgulayan Arınç, çevresinden aldığı yorumları paylaştı. Turanlı'nın zor durumda olduğu veya birilerine yaranmak istediği yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktaran Arınç, iş dünyasında Turanlı ile çalışıp iflas etmeyen kimsenin bulunmadığını da iddia etti.

Arınç, açıklamasının sonunda Turanlı hakkında hukuki yola başvuracağını belirterek, "Kendisi hakkında iftiradan dolayı tazminat davası da mutlaka açacağım" dedi.

Arınç hakkındaki iddiaları ‘Bu da mı yalan Arınç?’ başlığıyla veren Akit gazetesini de eleştirerek "Evet! Bu da yalan, sizi Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

TURANLI NE DEMİŞTİ?

Emrullah Turanlı, havaalanı projesi kapsamında Bülent Arınç'ın bir yakınının şirkete ortak olduğunu ve şirketin kâr etmesi halinde yüzde 15 pay alması konusunda mutabakata varıldığını, Projede yolcu garantisi ve kredi garantisi bulunmadığını, söz konusu ödemenin ancak şirketin kâr elde etmesi durumunda yapılabileceğini savunmuştu.

Bülent Arınç'ın kendisinden ortağına ödeme yapmasını talep ettiğini, kendisinin ise projenin henüz kâr etmediğini söyleyerek bu isteğe karşı çıktığını öne süren Turanlı, aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu aktardı. Turanlı, Arınç'ın kendisine "Bak, ben seni şikâyet edeceğim" dediğini, kendisinin ise "Efendim, beni niye şikâyet ediyorsun? Sen benim başkanımsın. Sen bana yardım edeceksin. Bunlar bana zulüm ediyor" karşılığını verdiğini söyledi. Üzerine mafya gönderilerek 10-15 milyon dolar para istendiğini iddia eden Turanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek "Cumhurbaşkanım, inanma bu imansızlara. Bunlar beni perişan ettiler. Senden rica ediyorum" dediğini öne sürdü.