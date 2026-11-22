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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında vefat etmesiyle birlikte “Süleymancılar” olarak tanınan dini grup içinde Alihan Kuriş suç örgütü etkili olmaya başladı. Kuriş’in kurduğu FETÖ’yü andıran yapılanma siyasete de yön vermeye çalışıyordu. Kuriş ve FETÖ etkisiyle en büyük mücadeleyi yürüten isimlerden biri ise AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Denizolgun oldu.

Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretlerinin torunu olan Süleyman Denizolgun, bu mücadelesi nedeniyle bir karikatüre konu oldu. Yapay zekaya hazırlatılan görselde Denizolgun, “Suç Örgütü Lideri” Alihan Kuriş ve teröristbaşı Fetullah Gülen’i kovalayan Osmanlı paşası olarak tasvir edildi.

AKİT’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Akit internet sitesinde söz konusu görsel haberleştirildi. Haberin ardından Süleyman Denizolgun medya grubumuza yönelik övgü dolu bir paylaşım daha yaptı. Akit’in her daim hakikatin yanında yer aldığını vurgulayan Süleyman Denizolgun, şunları yazdı:

“Fetönün ve tüm vatan hainlerinin korkulu rüyası olan, sadece hakikatleri haykırdığı ve gerçekleri ifşa ettiği için trolleri oldukça panikleten, muhafazakar medyamızın yüz akı olan Yeni Akit Gazetesi; yine kitabın ortasından konuşarak tarihe görselli olarak not düşmüştür.

Yeni Akit Medyası; her zaman olduğu gibi, bir kez daha hainlerin aleyhine şahitlik yapmıştır.

Ahir zamanın bu karışık, kaotik ve buhranlı devrinde, Yeni Akit Medyasına; zalimlerin ve hainlerin maskelerini düşürerek, yalancıların hileli sis bulutlarını dağıttığı için tekrardan çok teşekkür ediyorum.

Tebrik ediyorum, kutluyorum. Fütuhatın artarak devam etmesini diliyorum.”

İşte o paylaşım:

AKİT’İ ZİYARET ETMİŞTİ

Süleyman Denizolgun, 2018 senesinde Akit Medya’ya ziyaret gerçekleştirmişti. Denizolgun, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyimizle görüşmüştü. Oldukça hoş bir ortamda geçen buluşmada karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştu. Ziyaretten sonra bir açıklama yapan Denizolgun, samimi ev sahipliğinden dolayı merhum Karahasanoğlu ağabeyimize teşekkürlerini sunmuştu. Karahasanoğlu da, Denizolgun’a çıktığı yolda başarılar temenni etmişti.