Kolesterol ve tansiyonu düşürüyor mu? Suresh, “Keten tohumu üzerine yapılan klinik araştırmalar, popüler ‘süper gıdaların’ çoğundan daha güçlü olsa da keten tohumunun etkileri genellikle yine de mütevazı düzeyde” diyor. “Araştırmalar, keten tohumu tüketiminin, özellikle keten tohumu yağı yerine bütün veya öğütülmüş keten tohumu kullanıldığında, bazı kişilerde toplam ve LDL (‘kötü’) kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.” Bazı araştırmalar ayrıca düzenli keten tohumu tüketiminin, özellikle kardiyovasküler riski yüksek olanların tansiyon düzeylerinde hafif düşüşlere katkıda bulunabileceğini söylüyor. Ancak Suresh’e göre “Bu, reçete edilen tedavinin veya genel olarak kalp sağlığına uygun bir diyetin yerini almamalı, aksine bunları tamamlayıcı bir rol üstlenmeli.” Kabızlığa yardımcı olabilir mi? Suresh, keten tohumunun bu rahatsızlıkta bazı önemli etkileri olabileceğini söylüyor. Uzman, keten tohumundaki lifin “dışkıyı yumuşatmaya ve hacmini artırmaya yardımcı olabileceğini” ancak lif alımınızı hızla artırırken dikkatli olmanız gerektiğini belirtiyor. “Ayrıca sıvı alımınızı da artırdığınızdan emin olun, aksi takdirde bu ani lif artışı tam tersi etki yaratabilir.” Günde ne kadar tüketmeli? Suresh, “Çoğu insan yeterli sıvı ile birlikte günde bir ila iki yemek kaşığı tüketmenin faydalı bir etki yarattığını görüyor” diyor. “Bu, çoğu yetişkin için pratik bir miktar.” Ancak, sıfırdan başlayıp bir anda çok fazla lif alımını artırmanın sindirim sorunlarına yol açması konusunda dikkatli olun. “Bir çay kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında bir miktarla başlayın ve kademeli olarak artırın. “Daha büyük miktarlar otomatik olarak daha iyi anlamına gelmez ve önerilen miktardan fazlası mide-bağırsak semptomlarına neden olabilir. “Yemeden önce ıslatılmaları şart olmasa da ıslatmak yumuşatabilir ve daha kolay sindirilebilir hale getirebilir.” Öğütülmüş hali daha mı iyi? En yüksek besin değerini elde etmek için, öğütülmüş veya ezilmiş keten tohumu genellikle daha iyi bir seçenek. “Tohumun dış kabuğu sindirime nispeten dirençli, bu nedenle içindeki yağların ve lignanların daha azı emilebilir. “Keten tohumunun farklı formlarını karşılaştıran bir çalışmada, öğütülmüş keten tohumu ve keten tohumu yağının kandaki ALA seviyelerini artırdığı, bütün keten tohumunun ise artırmadığı bulundu. Fakat keten tohumu yağında lif bulunmaz.” Keten tohumları nasıl öğütülebilir? Evde kendiniz de bir tohum, baharat veya kahve öğütücüsü kullanarak öğütebilirsiniz. Ancak, bir seferde çok fazla öğütmeyin, çünkü böylelikle daha fazla oksijene maruz kalır ve bu yağların bozulmasına neden olabilir.