Suresh’in tavsiyesi: Keten tohumunu nispeten küçük miktarlarda satın alın Hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklayın Keten tohumları belirgin şekilde acı, bayat veya boya gibi bir koku geliştirirse atın. Olumsuz yanı var mı? Keten tohumuna karşı alerjiler mümkün ama nadir. Şişkinlik, gaz, kramp veya ishal gibi belirtiler yaşıyorsanız, çok fazlasını çok kısa sürede yemiş veya yeterince sıvı tüketmemiş olabilirsiniz. Ayrıca Suresh, keten tohumunu ilaç kullanırken tüketmekten kaçınmanız gerektiğini söylüyor çünkü içerdiği lif bazı ilaçların emilimini etkileyebilir. Bağırsaklarınızda daralma, tıkanıklık, şiddetli mide-bağırsak semptomları veya yutma güçlüğü varsa, bu ürünü diyetinize eklemeden önce tıbbi tavsiye alın. Suresh ayrıca, lif bazlı takviyelerinde gıdalardaki lif miktarından çok daha yüksek dozlarda lif bulunabileceğini ve bunun da bazı riskleri beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bu durum özellikle antikoagülan ilaç kullananlar, hamileler, emzirenler, diyabet veya tansiyon ilacı alanlar veya hormona duyarlı bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görenler için geçerli. Suresh’e göre, bu kategorilere giriyorsanız, takviye almadan önce bir sağlık uzmanıyla görüşün. Keten tohumunda siyanür var mı? Suresh, “Evet, az miktarda siyanogenik glikozit bulunuyor” diyor. “Bu endişe verici gelebilir ama genellikle yalnızca aşırı tüketim söz konusu olduğunda sorun teşkil ediyor. Ticari olarak üretilen keten tohumunun normal günlük miktarı (1-2 yemek kaşığı) tamamen güvenli.” Havaların serinlemişle birlikte öksürük problemi yaşayanların sayısı bir hayli arttı. Öksürüğün sebepleri kadar bu sorundan kurtulmanın doğal yolları araştırılıyor. Peki, öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük neden olur? Öksürüğün sebepleri nelerdir? Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Birçok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir. Geçici olarak görülen öksürük genellikle normal olmasına rağmen, kalıcı ve geçmeyen öksürük normal değildir. Sürekli devam eden öksürük ya da nefes darlığı, balgam üretimi veya kanlı balgam gibi diğer semptomlar daha ciddi bir tıbbi problemin varlığına işaret edebilir. Öksürüğün süresine ve türlerine göre sınıflandırmaları vardır. Öksürüğün nedeninin tespit edilmesi için hangi sınıfta olduğunu saptamak önemlidir. Bu tür ve sınıflar arasında bulunan akut öksürük aniden başlar ve 3 haftaya kadar sürer. Kronik öksürük ise 4 haftadan fazla devam eder. İkisinin arasında bulunan sub-akut öksürük ise 2 - 4 hafta arasında devam eder. Gece öksürüğü ise sadece geceleri başlayan öksürüğü tanımlamak için kullanılır. İBN-İ SİNA’NIN YILLAR ÖNCE VERDİĞİ REÇETE! İbn-i Sina'nın geçmeyen öksürük için yıllara meydan okuyan reçetesi İbn-i Sina'nın El Kanun Fi' Tıbb isimli eserindeki reçeteler yüzyıllardır insanlara şifa dağıtıyor. Öksürük sorunu yaşayanlar ise bu sorundan kurtulmak için formüller arıyor.