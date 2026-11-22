Sistemin Türkiye'deki bağlantısı olarak gösterilmişti! Fon soruşturmasında gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fon soruşturması kapsamında finans ve danışmanlık sektörlerinde görev alan İzak Bilmen gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren iki şüpheli, Türk yatırımcıların yurt dışındaki yapılar üzerinden Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı gibi işlem yaptığını öne sürerek Bilmen'i sistemin Türkiye'deki bağlantısı olarak gösterdi.
Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İzak Bilmen gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren iki şüpheli, Türk yatırımcıların yurt dışında kurulan yapılar aracılığıyla Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı gibi işlem yaptığını öne sürdü.
Şüpheliler, söz konusu sistemin Türkiye'deki bağlantısı olarak İzak Bilmen'i işaret etti.