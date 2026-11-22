Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’a geçici bir yol arkadaşı daha eklendi. 2026 QQ8 adı verilen küçük gök cisminin nisanda Dünya’nın çekimine kapıldığı, ağustos ayında fark edildiği ve bir süre gezegenimizin çevresinde kalacağı ortaya çıktı.

İlk kez ağustos ayında fark edildi

2026 QQ8, Dünya’nın çevresine nisan ayında girmesine rağmen ilk kez ağustosta gözlemlendi. Keşif, Uluslararası Astronomi Birliğinin Küçük Gezegen Merkezi tarafından 29 Ekim’de duyuruldu. Yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki gök cismi, Dünya’nın çekim etkisi altında geçici olarak kaldığı için “mini Ay” olarak tanımlanıyor.

Dünya’da kalıcı olmayacak

QQ8’in Ay gibi kalıcı bir uydu olmadığı belirtiliyor. Hesaplamalara göre gök cisminin Dünya çevresindeki geçici yolculuğunun yaklaşık dokuz ay sürmesi bekleniyor. Nisan 2026’da yakalandığı düşünülen cismin aralık sonu ya da Ocak 2027 civarında Dünya’nın çekim etkisinden kurtularak yeniden uzaydaki yoluna devam etmesi öngörülüyor.

Bazıları yıllarca kalabiliyor

Araştırmalara göre Dünya zaman zaman küçük asteroidleri geçici olarak kendi çekim alanına alabiliyor. Bu cisimlerin kalış süreleri büyüklükleri ve yörüngelerine göre değişiyor. Yaklaşık 3 metre genişliğindeki uygun bir gök cisminin bazı koşullarda Dünya’nın geçici uydusu olarak 10 ila 20 yıl boyunca kalabileceği de belirtiliyor.