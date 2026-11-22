Marmara'da fırtına deniz ulaşımını vurdu! BUDO yarınki çok sayıda seferini iptal etti!
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bölgede etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Yolculuk planı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına iptal edilen hat ve saatlere dikkat etmeleri istendi.
MUDANYA-KABATAŞ VE ARMUTLU HATLARI DURDURULDU
BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilendirmeye göre, olumsuz hava şartları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasındaki karşılıklı seferler yapılamayacak.
İŞTE İPTAL EDİLEN O SEFERLERİN TAM LİSTESİ
Duyuruya göre 23 Kasım günü gerçekleştirilemeyecek seferler şöyle sıralandı:
Saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri.
Saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri.
Saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi.
Saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferi.
Saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) seferi.
Saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi.
Aktüel
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