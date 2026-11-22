İsrail’de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan koalisyon pazarlığında Yashar Partisi yeni bir adım attı. Gadi Eisenkot, müzakere ekibine Likud temsilcilerini pazar günü yapılması planlanan toplantıyla başlayacak yoğun bir görüşme sürecine davet etme talimatı verdi.

Yashar, çağrının mümkün olan en geniş tabanlı hükümeti kurma çabasının parçası olduğunu açıkladı. İki parti arasındaki temaslar, hükümetin kimin başbakanlığında kurulacağı ve koalisyona hangi partilerin dahil edileceği konusundaki anlaşmazlıkların gölgesinde ilerliyor.

MÜTTEFİKLERİ AYNI NOKTADA BULUŞAMIYOR

Eisenkot, geniş koalisyon için uzlaşma sağlanamazsa başka hükümet seçeneklerini değerlendireceğini duyurmuştu. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin dışarıdan desteğiyle kurulabilecek bir azınlık hükümeti ise müttefiklerinden Naftali Bennett ve Avigdor Liberman’ın itirazıyla karşılaştı.

Bennett, Netanyahu’nun yeniden başbakan olmayacağı, Eisenkot liderliğinde bir birlik hükümetini savunuyor. Liberman ise hükümetin Haredi partilerle kurulması gerektiği görüşünde.

GOLAN’DAN NETANYAHU İTİRAZI

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu ile kurulacak bir birlik hükümetine karşı çıktı. Böylece Likud’a yapılan yeni davet, yalnızca iki parti arasındaki pazarlığı değil, Eisenkot’un birlikte hareket ettiği partiler arasındaki uzlaşma arayışını da yeniden gündeme taşıdı.