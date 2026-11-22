Kameralara saniye saniye yansıyan ve spor kamuoyunda büyük yankı uyandıran hareket sonrası sosyal medyada sarı-lacivertli futbolculara yönelik sert eleştiriler yükseldi.

PENALTI NOKTASININ ZEMİNİNİ AYAKLARIYLA BOZDULAR

Karşılaşmada kazanılan penaltı kararının ardından Fenerbahçeli iki futbolcunun beyaz noktanın hemen üzerinde durarak ayaklarıyla çim zemini kazıdığı ve topun konulacağı noktayı bozmaya çalıştığı görüldü. Rakip oyuncunun vuruş açısını ve dengesini etkilemeye yönelik bu sportmenlik dışı hamle, maçı takip eden futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: İŞTE BU YÜZDEN KAZANAMIYOR

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları söz konusu harekete ateş püskürdü. Futbolseverler yaptıkları paylaşımlarda sarı-lacivertli takımın bu yaklaşımını eleştirerek, Fenerbahçe'nin bu zihniyette olduğu sürece kaybedeceğini ve başarısızlığın arkasında tam olarak bu anlayışın yattığını savundu.