Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kaynaklı icra takipleri ve haksız borçlandırma şikayetlerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İcra mekanizmalarının hileli ya da hukuka aykırı yollarla haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne dair iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK"

Vatandaşların haklarının korunması adına tüm iddiaların çok yönlü olarak mercek altına alındığını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz.

Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir.”