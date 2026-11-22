"BEN HAYATIMI BU İŞTEN KAZANIYORUM" “Benim mutfağım ben zaten bu mutfağın ne kadar sevdalısı olduğumu anlatmama gerek yok. Hayatımı bu işten kazanıyorum. Avustralya'ya gidip dört tane Türk restoranı açmışım. Hepsi Türk kimliğiyle üstüne üstüne Türkçe isimlerle. Yani yabancı isim de koymamışım. Mediterranion restoran da dememişim. Dünyanın en saçma tabirlerinden biridir. Türk restoranı olarak ve kategorize olarak yapmışım. İnanılmaz bir mutfağımız var.” "KARADENİZ MUTFAĞININ NE KADAR ZENGİN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ" “Az önce arkada siz konuşurken dinliyordum. Karadeniz mutfağı dediniz. Düşünsenize Karadeniz mutfağı bizim en az bilinen, en az değerli görünen, en az temsil edilen mutfağımız ki benim annem Karadenizli. Vallahi kültürüm arttı 5 günde yemin ediyorum yani biz bile bilmiyoruz daha biz bile bilmiyoruz ne kadar zengin bir mutfak olduğunu ki bütün bölgelere baktığınızda yurt dışında olsun Türkiye'de olsun en az bilinen yani kendi bölgesi dışında bilinen mutfaklardan biri onun bile kendi içinde çoğu ülke mutfaklarından çok daha büyük zenginliği var. İnanılmaz bir zenginliğimiz var, inanılmaz bir verimliliğimiz var. inanılmaz bir tarım gücümüz var.” "TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA İYİ BİR YERE GETİREBİLİRİZ" “Bunu kullanıp gerçekten bu gastronomiyi kullanarak Türkiye'yi çok daha iyi bir yere getirebiliriz. Hem turizm açısından hem sanayi açısından bunun değerlendirmesi lazım benim gözüme ve gönlüme göre tabii ki bu işin de kitabını yazmış biri olarak bence de Türk mutfağı dünyanın en önemli mutfaklarının başında gelir ama bunu tanıttığımız kadar varız.”