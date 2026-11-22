Somer Sivrioğlu, konuşmasının ilgili bölümlerinde şu ifadeleri kaydetti: “Türk mutfağı dünyada ilk ona girmez, çünkü şöyle bir şey var, kim çıkardı, nereden çıktı bilmiyorum, Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biridir diye birisi bir şey attı ve nereye gitsem her seminerde kendi sektörümdeki bu söyleniyor, ben o zaman hep her seferinde diyorum ki birinci kim Fransız falan diyorlar bazen ikinci işte Çin altıncı kim, kim yapmış veri nereden geliyor tabii bu datayı nereden topladık oldu yani Türk mutfağı dünyanın en iyi diyorum ki yok öyle bir şey.” "İNŞALLAH SÖZLERİM YİNE KESİLMEZ" “Ben şuna inanırım bir yere sayın hayatta gittiniz dünyanın en büyük gastronomi merkezleri neresi? Londra, New York. Diyelim ki, Londra'da otururken, bir kafede otururken arkanızdaki çift veya insanlar bu akşam nereye yemek yemeye gideceğiz dediğinizde, Tayland mı yiyelim, Çin mi yiyelim, İtalyan mı yiyelim, Türk mü yiyelim diyorlarsa, o zaman işte literatüre girmişizdir. Bunu anlattım, inşallah yine kesilmez. Onların hepsini sağını solunu kırpıp Türk mutfağa dünyada ilk 10'a girmez dediler.”