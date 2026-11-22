Patlayan mayın 4 çocuğu hayattan kopardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye tarihine katliam rejimi olarak adını yazdıran Esad yönetimi, devrilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ölüm saçmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında Esad rejiminden kalma eski bir mayının daha patlaması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İdlib kırsalındaki Um Huzeym Köyü'nde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu.
Patlamada 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.