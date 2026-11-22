3 ilin semalarında görünen esrarengiz ışığın nedeni ortaya çıktı: Uzay çöpüymüş... İşte 3 il
Kocaeli, İstanbul ve Yalova semalarında görülen ve arkasında kıvrımlı iz bırakan parlak cisim merak uyandırdı. Neden olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar
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Kocaeli, İstanbul ve Yalova semalarında görülen ve arkasında kıvrımlı iz bırakan parlak cisim merak uyandırdı. Neden olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar
Kocaeli, İstanbul ve Yalova semalarında görülen ve arkasında kıvrımlı iz bırakan parlak cisim merak uyandırdı. Cisimle ilgili çeşitli iddialar öne sürülürken, uzay çöpü olduğu değerlendiriliyor
Uzay çöpü olduğu değerlendiriliyor
Gökyüzündeki parlak cismin uzay çöpü olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan cismin Roketsan tarafından yapılan bir füze testi olabileceğine yönelik iddialar da öne sürüldü.
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