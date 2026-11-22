Takım olarak sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini söyleyen Saviolo, maçın 4-0 ya da 5-0 gibi farklı bir skorla da bitebileceğini dile getirerek galibiyet serisini sürdürdüklerini vurguladı.

RAKİBİN SIRALAMASINA BAKMADAN OYNUYORUZ, FARKLI BİTEBİLİRDİ

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi değerlendiren Noah Saviolo, kazanmanın herkesi mutlu ettiğini ifade etti. Karşılaştıkları rakibin lig tablosundaki yerine göre hareket etmediklerini kaydeden genç oyuncu, hiçbir takıma karşı bu anlayışla sahaya çıkmadıklarını belirtti. Karşılaşmanın 4-0 veya 5-0'lık skorlara da taşınabileceğine dikkat çeken Saviolo, mutlaka kazanmaları gereken bir maçı geride bırakarak galibiyet serisine devam ettiklerini aktardı.

MUSTAFA VE CABRAL İLE UYUM SORUNUM YOK

Takım arkadaşları Mustafa Eskihellaç ve Sidny Lopes Cabral ile sahadaki uyumuna da değinen Saviolo, iki futbolcunun çok farklı özelliklere sahip olduğunu ancak her ikisiyle de oynamaya alışkın bulunduğunu söyledi. Pozisyon anlamında hiçbir adaptasyon sıkıntısı yaşamadığını dile getiren Saviolo, taktiksel açıdan Mustafa'ya kıyasla Cabral'ı daha derinden karşılaması gerekebildiğini ve kiminle oynadığından ziyade takıma katkı sunmanın önem taşıdığını ifade etti.

MİLLİ TAKIM DAVETİ ONUR VERİCİ

Milli takıma davet edilmesini de değerlendiren Trabzonsporlu futbolcu, bu gelişmenin bir oyuncu için her zaman onur verici olduğunu belirtti. Davet almaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Saviolo, bunun gelişimine katkı sağlayacağını ve gelecekte de milli formayı giymeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.