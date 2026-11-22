Milyonlarca yengeç harekete geçti: Yollar acil olarak trafiğe kapatıldı
Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda kırmızı yengeçler harekete geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken büyük önlemler alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda kırmızı yengeçler harekete geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken büyük önlemler alındı.
Hint Okyanusu'ndaki Christmas Adası'nda her yıl gerçekleşen büyük yengeç göçü, bu yıl da yağışların ardından başladı. 14 ve 15 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, on milyonlarca yengecin yolları kapladığı, özel köprülere tırmandığı ve sahile ulaşmaya çalıştığı görüldü. Yetkililer, yengeçlerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bazı yolları araç trafiğine kapattı.
Christmas Adası Milli Parkı ekipleri, göç öncesinde yengeçlerin geçeceği rotalarda hazırlıklarını tamamladı. Yolların kenarlarına kilometrelerce koruyucu bariyer yerleştirilirken, yengeçlerin araçların arasından geçmeden karşıya ulaşabilmesi için özel köprüler ve alt geçitler oluşturuldu. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki yengeç köprüsünden geçen hayvanların görüntüleri canlı olarak yayımlandı. Milli park yönetiminden 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Murray Road ve Northwest Point Road gibi bazı yolların göç nedeniyle trafiğe kapalı olduğu belirtildi.
Yengeçlerin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler için uyarı levhaları yerleştirildi. Göç sırasında bazı yollar tamamen kapatılırken, bazı güzergâhlarda ise günün belirli saatlerinde araç geçişine izin veriliyor.
Kırmızı yengeçlerin toplu hareketinin temel nedeni üreme dönemidir. Yılın büyük bölümünü ormanlık alanlarda geçiren yengeçler, yağışlı mevsimin başlamasıyla birlikte sahile doğru ilerler. Göçün zamanlamasında yağışların yanı sıra Ay'ın evreleri de rol oynar. İlk olarak erkek yengeçler denize ulaşarak sahilde yuvalarını hazırlar, ardından dişiler bölgeye gelerek çiftleşme gerçekleşir. Dişi yengeçler, yumurtalarını yaklaşık iki hafta taşıdıktan sonra uygun gelgit koşullarında denize bırakır. Bir dişi yengeç tek seferde 100 bine kadar yumurta üretebilir.
Adanın en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan bu göç, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi de bölgeye çekmektedir. Milyonlarca yengecin ormanlardan sahile uzanan yolculuğu, hava koşullarına bağlı olarak haftalarca sürebilir.
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