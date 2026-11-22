"Arkalarında koleksiyon etiketleri ve numaraları var" Hentbol temalı tablosunun özelliklerini anlatan Dinibütünoğlu, "Oldukça ağır bir malzemeden yapılmış. Tamamen ahşap bir tablo. Gördüğünüz tüm yazılar, arkasındaki insanlar ve karakterler tamamen el boyamasıdır. Tam bir ressam işidir. Normal yağlı boya resimlerden ayıran özelliği üç boyutlu olması. Bunları ayrıştıran bir diğer özellik de arkalarında koleksiyon etiketlerinin ve numaralarının olması. O etiketler bunları değerli kılıyor. Bu da mesela Türkiye'de bu özellikte tek. Koleksiyonumu oluştururken Türkiye'de olmayan birçok ürünü, birçok deseni buraya getirmeye ve Kocaeli halkına sergilemeye çalışıyorum. Çok beğenenler var" diye konuştu. Tabloların fiyatlarının özelliklerine göre değiştiğini kaydeden Dinibütünoğlu, "Bin 500 liraya da Country Corner tablolar var. Küçük ebatlı olanları var. 25 bin liraya, 30 bin liraya da tablolar var. Çeşidine ve üretim sayısına göre fiyatları değişiyor. Ölçüsüne ve üretim kalitesine göre 35-40 bin liraya kadar çıkan Country Corner tablolar da var" ifadelerini kullandı.