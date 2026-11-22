"1950'lerde ahşap üzerine resim olarak başlamışlar" Tabloların tarihçesine ilişkin de bilgi veren Dinibütünoğlu, "Baktığınız zaman genellikle 1950-1960 akımı gözüküyor. 1950'lerde başladıklarında sadece resim olarak başlamışlar. Ahşap üzerine canlı resimler yapmışlar. Daha sonra ahşaptan oyarak yapmışlar. Figürler daha ön plana çıksın, daha canlı görünsün diye dökümünü yapıp sonra üzerini boyamaya başlamışlar. Tarihçesi aslında bu şekilde ilerliyor. Ahşapları, ağaçları güzel. Zamanla rutubetten dolayı esneme, oynama, gerilme gibi durumlar olmuyor. Çok eskileri masif ağaçların üzerine yapılmış. Daha sonra bunu biraz daha küçültmüşler. Daha hafif olması için MDF ve kontrplak dediğimiz malzemelerin üzerine yapmaya başlamışlar. Gün geçtikçe geliştirmişler" dedi. "Pirinç at miğferi ve kılıçları birleştirmişler" Koleksiyonunda farklı malzemelerden üretilen duvar dekorlarının da olduğunu söyleyen Dinibütünoğlu, "İtalyanların yaptığı, tamamen pirinçten bir eser var. Country tablolarından esinlenmişler ama farklı bir tablo yapmışlar. Pirinç at miğferi ve pirinç saplı Toledo kılıçları var. At miğferiyle kılıçları birleştirmişler. Atın üzerindeki pirinç miğferde gördüğünüz yeşil ve kırmızı taşlar kök yakut olarak geçiyor. Ölçüleri 60'a 80 santimetre. Büyük boy bir eser. Alt tabanını kadifeden yapmışlar. Çerçevesi çok eski bir ahşap çerçeve. Üzerinde motifler var. Böyle değişik, büyük duvar dekorları da benim ilgimi çekiyor. Kayakla, sporla, atçılıkla ilgili olanları var. Çok geniş bir koleksiyon" diye konuştu.